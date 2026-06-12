飛常日誌2劇情1-5集丨劉穎鏇強勢登場　馬國明遇前妻失聯罕崩潰

《飛常日誌II》是由陳耀全（Andy）監製、黃偉強編審。《飛常日誌2》幾時播？將於6月15日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有主要演員有馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、張馳豪、鍾柔美、徐榮。

（劇照）

《飛常日誌II》第1-5集劇情

《飛常日誌II》第一集 (06/15)

香港國際機場因全球系統失靈而陷入一片混亂。為應對這場不可抗力的事故，多位核心人員組成團隊全力處理，當中包括客運大樓及旅客體驗總經理楊尚偉、機場客運服務經理呂、機場保安高級經理陳杰、飛行區值班經理李勝祥，以及見習行政人員程日飛與葉舒恩。為求盡速平息風波，楊尚偉緊急召開了緊急會議。豈料在會議之中，高雅雯竟以新任港灣航空駐機場主管的身份驚喜現身，促成了這對舊識重逢的意外局面。

另一邊廂，在港灣航空的一架航班上，機長郭啟光與二副機師方可兒正專注執行飛行任務。然而，高級艙務長張穎突然發現一名醉酒乘客因酒精中毒昏迷。礙於情況危急，客機面臨必須緊急降落的險境……

《飛常日誌II》第二集 (06/16)

尚偉臨危不亂，藉緊急協調跑道優先權，終成功協助醫療緊急航班安全降落。待系統恢復及機場回復正常後，尚偉在記者會上強調：「人，才是科技故障中最可靠的防線。」前人氣男團成員車成軒新入職任機場保安，豈料卻引粉絲圍堵，頓致陳杰苦惱如何安頓成軒。

另一邊廂，因航班因機件故障需要延遲，引發機場滯留旅客情緒沸騰，幸有張穎耐心疏導。而啟光憑藉豐富經驗，精準判斷飛機維修時限，遂與雅雯在決策上交鋒……及後，當尚偉的徒弟日飛參與「經珠港飛」統籌項目時，銀川突發沙塵暴，全新的考驗又隨之而來……

《飛常日誌II》第三集 (06/17)

方案，最終成功說服雅雯將旅行團改由中衛機場出發。

與此同時，因有地勤人員遭旅客襲擊，陳杰冷靜調度監控系統，並迅速協調警方於航班起飛前攔截疑犯。芷珊將調往上海交流。起初尚偉與勝祥原擔心陳杰難以接受此事，沒想到陳杰卻細心替芷珊備妥生活用品，盡顯柔情一面。

啟光與可兒駕駛貨機時發現機上疫苗溫度異常，兩人遂果斷決定折返香港，就此展開時間競賽……張穎申請轉職地勤獲批，其後卻意外與同樣被派往海天中轉大樓工作的成軒相遇。

《飛常日誌II》第四集 (06/18)

因風切變猛然吹襲跑道，駕駛貨機的啟光與可兒於危急關頭堅持降落，隨即引發航空公司高層啟動「事故調查」，令啟光面臨停飛處分。雅雯身為調查小組成員，手上一票足以左右啟光的飛行生涯，詎料啟光卻作出一個令人始料未及的決定……

網紅章妙妙為了流量，在購買機票後故意錯過航班，藉此發起「機場禁區留宿三日」的挑戰。陳杰遂帶領團隊透過直播互動與監控追蹤展開搜索……因杜拜機場發生嚴重倒塌事故，尚偉未能聯絡身在當地的前妻張若玲，頓時陷入慌亂。

《飛常日誌II》第五集 (06/19)

張穎、成軒在海天中轉大樓遇到疑於船上遺失護照的轉機旅客。為了盡速尋回失物，二人憑藉有限線索，爭分奪秒於客船返航前展開搜索。

隨着颱風逼近，機場緊急啟動應變機制，令尚偉、陳杰、勝祥都嚴陣以待。期間，日飛偶然發現因航班取消而滯留的管弦樂團，遂發起一場即興音樂會。當悠揚的樂曲在接機大堂響起，頓時成為颱風夜最動人的風景。

在機師訓練方面，啟光擔任「見習機師培訓課程」導師，對為生計奔波而遲到的學員徐安樂極之嚴苛，似要將安樂踢出學院。與此同時，可兒於健身房鍛練時突感胸悶不適……

（劇照）

《飛常日誌II》演員人物

馬國明 飾 楊尚偉（客運大樓及旅客體驗總經理）

馬國明飾演楊尚偉（官方提供圖片）

高海寧 飾 呂芷珊（機場客運服務經理）

高海寧飾演呂芷珊（官方提供圖片）

劉穎鏇 飾 高雅雯（港灣航空駐機場主管）

劉穎鏇飾演高雅雯（官方提供圖片）

周嘉洛 飾 程日飛（機場見習行政人員）

周嘉洛飾演程日飛（官方提供圖片）

洪永城 飾 陳杰（機場保安總保安主任）

洪永城飾演陳杰（官方提供圖片）

朱敏瀚 飾 郭啟光（港灣航空正機長）

朱敏瀚飾演郭啟光（官方提供圖片）

郭柏妍 飾 方可兒（港灣航空機師）

郭柏妍飾演方可兒（官方提供圖片）

戴祖儀 飾 張穎（空中服務員/港灣地勤主管）

戴祖儀飾演張穎（官方提供圖片）

吳偉豪 飾 關宇安（飛行區運作員）

朱敏瀚飾演郭啟光（官方提供圖片）

張馳豪 飾 車成軒（航空安檢督導）

張馳豪飾演車成軒（官方提供圖片）

鍾柔美 飾 葉舒恩（機楊見習行政人員）

鍾柔美飾演葉舒恩（官方提供圖片）

徐榮 飾 李勝祥（飛行區值班經理）