港姐亞軍陸詩韻曾因前度孭300萬債欲輕生　遭父親狠批注定嫁不出

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）近年已淡出娛樂圈幕前，專心轉型從商經營自家品牌生意。在疫情期間，她更創下百萬營業額，成為圈中公認的「商界女強人」。然而，這位外表堅強的女強人，背後卻隱藏著一段人生陰霾。日前，陸詩韻邀請了富商爸爸一同拍片，重提因前度「騙局」而慘孭340萬港元巨債，甚至一度萌生自殺念頭的黑暗往事。

曾慘孭340萬港元巨債，甚至一度想自殺。（IG@sharonluk1229）

32歲陷人生絕路一度欲輕生

2013年，32歲的陸詩韻與馬來西亞富商吳銘偉拍拖。怎料戀情僅維持了短短9個月，陸詩韻卻因義氣及信任，答應擔任對方的貸款擔保人。分手後，男方公司營運出現問題，作為擔保人的陸詩韻隨即被入稟法庭追討高達340萬元的驚人巨債。年紀輕輕的她精神近乎崩潰，坦言當時覺得前路茫茫，甚至無數次想過乾脆自殺一了百了。

爸爸展現無私父愛：搵得我，點都要幫佢解脫

陸爸爸在影片中坦言，當年聽到女兒突然背負數百萬巨債的消息時，內心「感到非常震驚與痛心」，直言：「既然她選擇回來跟我商量，我作為爸爸，第一件事一定要替她想想辦法，看看怎樣幫她去解脫、解決這件事。」為了就近看管並貼心開解情緒瀕臨崩潰的女兒，陸爸爸要求陸詩韻每天到自己的公司上班，確保她隨時在自己視線範圍之內，避免她胡思亂想。陸爸爸更承諾：「我跟她說，如果你真的解決不了，就開聲跟爸爸說。因為無論如何，她都是我的女兒。」

陸詩韻一年內清還所有欠款

正因為背後有著陸爸爸這句「有咩困難爸爸喺度」的無條件支持，陸詩韻瞬間重拾了面對逆境的勇氣。雖然她當時對外宣稱是「靠自己努力還債」，但外界與網民普遍相信，身為製衣廠老闆兼擁有萬呎錦鯉魚場的富商爸爸，在背後絕對有出手相助並調動資金，才得以讓陸詩韻創造出「在短短一年內還清340萬巨債」的奇蹟。當陸詩韻坐在沙發上，親耳聽到爸爸事隔多年再次重溫這段傷心往事、並直言「因為她怎樣也是我女兒」時，眼淚瘋狂在她眼眶中打轉。

自小被親父批「野蠻冇人要」

雖然陸爸爸在關鍵時刻是個「暖男大金主」，但私底下與陸詩韻的相處其實非常相愛相殺。陸詩韻就曾在片中無奈爆笑，爸爸從小到大都因為她性格太過男仔頭、野蠻，而公開嘲笑並狠批她這輩子一定會「嫁唔去、冇人要」！陸詩韻忍不住對著鏡頭向爸爸撒嬌開玩笑：「結果真係畀佢講中咗啊！我估佢依家一定覺得自己好自豪！」

談到現時的擇偶條件，經歷過人生大風大浪的陸詩韻坦言自己已經到了「外表零要求」的佛系境界。大肚腩、比自己矮？ 沒所謂，最緊要身體健康。沒有頭髮、光頭？ 完全不介意。只要對方為人乾淨整齊、懂得孝順父母、主動且具備幽默感，能陪她分享生活點滴就足夠。