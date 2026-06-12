陳敏兒離世丨歷盡喪子喪夫之痛　從TVB當家花旦到生死教育導師

前TVB當家花旦、近年致力推動生命教育的陳敏兒，今日（6月12日）於威爾斯親王醫院因病離世，終年65歲。其兒子廖文哲、廖文信透過社交平台強忍悲痛宣布此消息，震驚娛樂圈及慈善界，網民及圈中好友紛紛致哀。



陳敏兒於2026年6月12日離世，享年65歲。（facebook@陳敏兒）

80年代知性當家花旦 幼子夭折成人生轉折點

在上世紀80年代，陳敏兒憑藉《獵鷹》、《薛丁山征西》等多部重頭劇集穩坐無綫一線花旦寶座，以知性大氣的獨特氣質深受觀眾喜愛。後來她與金像獎最佳男配角廖啟智（智叔）結為連理，育有三名兒子，曾是圈內人人稱羨的模範家庭。

當年的陳敏兒以新人之姿擔任女主角與劉德華拍檔。（《獵鷹》 劇照）

可惜2003年他們年僅3歲的小兒子廖諾文確診罹患急性淋巴白血病，歷經長達三年的艱苦抗癌過程，諾文不幸於2006年離世。這場沉重打擊讓陳敏兒徹底淡出幕前，她曾痛心坦言，兒子的離去讓她和智叔變成了「碎裂的老竇老母」，自己更一度患上嚴重的抑鬱症。然而，這段陪伴至親「見證死亡」的經歷，卻意外成了她後半生勇敢轉型的起點。

幼子諾諾患血癌，於2006年不敵癌魔離世，得年未滿6歲。（網上圖片）

微笑送別智叔 活出最堅韌的生命示範

2021年相伴多年的丈夫廖啟智因胃癌離世，再次面對至親離別，早已看透生死的陳敏兒展現了令人動容的堅韌。

廖啟智同陳敏兒天家重聚。（facebook@陳敏兒）

在智叔的安息禮上，她克制住悲傷、含淚微笑送別至愛，向世人展現了最高質量的生命示範。這種正能量絕非盲目樂觀，而是看透了生活的殘酷後，依然選擇熱愛生活的英雄主義。

陳敏兒與兩子。（facebook@陳敏兒）

2024年生日時，陳敏兒已為自己舉辦了一場「生前告別會」。（facebook@陳敏兒）

轉型生命導師 創辦「幸福生活協會」

經歷過黑暗的陳敏兒沒有向命運低頭，她選擇積極修讀心理輔導、生命教育以及生死學的相關課程。她放下昔日的明星光環，轉以「過過來人」和「學習者」的身份走進社區、醫院和學校。陳敏兒常以自身經歷告訴大眾：「悲傷不需要被『治癒』，它需要被『接納』並與之共存。」

陳敏兒走進社區、醫院和學校推廣生死教育。（Facebook@陳敏兒）

為了將散落的善意與自身的痛楚經驗體制化，陳敏兒推動並創辦了「幸福生活協會」，其核心宗旨非常明確：要活得幸福，先學會坦然面對死亡。

陳敏兒推動並創辦了「幸福生活協會」。（Facebook@幸福生活協會）

幸福生活協會（Facebook@幸福生活協會）

協會鼓勵人們在健康時就與家人談論晚期醫療意願與喪葬安排，積極實踐「五道人生」：道謝、道愛、道歉、道諒、道別。針對面臨生離死別的家庭，協會亦提供專業的心理支援，幫助無數人在黑暗中理清痛苦的本質。

陳敏兒積極實踐「五道人生」：道謝、道愛、道歉、道諒、道別。（Facebook@陳敏兒）

從當家花旦到生死教育導師，陳敏兒將生命的廢墟改建成了療癒他人的花園。她創辦的「幸福生活協會」改變了無數靈魂，也向世人證明了：生命的長度由天決定，但生命的厚度與溫度，完全掌握在我們自己手中。願敏兒姐一路走好，在天國與智叔及幼子重聚。

陳敏兒參加幸福生活協會活動圖片。（Facebook@陳敏兒）