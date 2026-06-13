變種特攻｜「劍齒虎」自爆患乳癌　感尷尬幸獲妻子堅持救回一命

曾於荷里活大片《變種特攻》（X-Men）中飾演反派「劍齒虎」（Sabretooth）而為人熟識，59歲加拿大悍將Tyler Mane，6月9日在社媒投下震撼彈。這位昔日作風硬朗的職業摔角手發佈影片，神色凝重地公開自己確診極罕見男性乳癌的壞消息。他目前已暫停所有演藝工作，並正式入院接受化療療程。



Tyler Mane曾在2000年《變種特攻》（X-Men）中飾演反派「劍齒虎」（Sabretooth）。（《變種特攻》劇照）

Tyler Mane公佈自己患癌的消息。（IG@therealtylermane）

昔日摔角硬漢驚患罕見癌症

Tyler Mane在片中親口透露：「I have some bad news. I start chemo today.One in 750 men will be diagnosed with breast cancer in their lifetime,And I'm one of them（我有一個壞消息，我今天開始做化療了。每750名男性中就有一人一生中會被診斷出乳癌，而我就是其中之一。）」Tyler直言，由於此病症極少被大眾談及，往往導致許多男士到癌症後期才察覺，令預後情況更差：「Because it's rarely talked about.It's usually found at later stages and has worse outcomes。」

Tyler Mane在片中親口透露開始做化療了。（IG@therealtylermane）

每750名男性中就有一人一生中會被診斷出乳癌。（IG@therealtylermane）

Tyler Mane堅定表示：「I want to change that.（我想改變這個現狀。）」為了喚醒更多人對男性乳癌的重視，他在影片後半段積極號召網民進行網絡串聯，希望將這個訊息傳遞給更多男性：「people need to hear this.（因為大眾需要聽到這個訊息。）」

Tyler呼籲網民引起對男性乳癌的重視。（IG@therealtylermane）

曾遭醫生輕視拒診 賢內助強烈要求驗腫塊

Tyler回想抗癌之初，透露當初驚覺胸部出現異樣腫塊時，求醫過程並不順利，甚至遭到多位醫生輕視及拒診打發。幸好他的編劇太太Renae Geerlings直覺事態嚴重，堅決強迫他動手術切除腫塊作詳細化驗，才得以在癌症早期揪出病魔。Tyler對妻子滿懷感激，直言若非內助關鍵時刻推了一把，自己絕不能及時求醫。

Tyler感激編劇太太Renae Geerlings的堅持，才得以在癌症早期揪出病魔。（IG@therealtylermane）

Tyler的妻子Renae Geerlings是美國女演員、歌手、作家、電影製片人和漫畫編輯。她最出名的作品是2009年的恐怖片翻拍版《Halloween II》以及驚悚片《Compound Fracture》，她同時也是該片的共同編劇和製片人。（IG@renaegeerlings）

影片尾聲展現了Tyler躺在病榻上、手臂插著化療導管的畫面，他對著鏡頭怒吼一句：「fxxk you cancer（去他的癌症）」，隨後更對著鏡頭高舉中指，展現對抗病魔的決心。