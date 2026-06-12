健美男星做下體增大手術　懶理醫囑「開箱」破戒　傷口劇痛險裂開

曾參與《The 50》和《誘惑島》（Temptation Island）等多檔德國知名真人秀的31歲男星法比奧（Fabio De Pasquale），近日公開承認自己動了「陰莖增大手術」，成功讓原本勃起後約15cm的「小老弟」增長至近19cm。然而，他因為對手術成果太過滿意，竟然打破醫囑，在術後短短兩週就急著「開啪」，最後落得劇痛慘叫的下場。



從小自卑！猛男健美教練的「尺寸焦慮」

現職為健美運動員與健身教練的法比奧，雖然擁有令人羨慕的壯碩身材，但他在擁有5萬粉絲的Instagram上坦言，自己一輩子都在為下半身的尺寸感到自卑。無論是過去在更衣室裡與他人比較，還是前任伴侶的有意無意的言語評論，都讓他內心留下難以磨滅的心理陰影。

為了擺脫長年來的心理負擔，法比奧今年2月前往德國達姆施塔特（Darmstadt）的一家診所接受手術。他的終極目標是將勃起後的長度從15cm提升至20cm。

法比奧Fabio De Pasquale（Instagram@this.is_fabio）

術後兩週忍不住開機！男星痛喊：千萬別學我

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在手術完成後，主治醫師傑松（Dr. Christoph Jethon）對成果表示非常滿意，確認目前已成功達到18至19cm。法比奧在自己的YouTube紀錄片系列《Von A bis viel》中透露，手術剛結束時他甚至不敢低頭看，但當他鼓起勇氣「開箱」看到自己的新尺寸時，簡直興奮到不行，他的30歲女友麗莎（Lisa）甚至親自拍照幫忙「留存證物」。

然而，極度膨脹的喜悅卻讓他付出了代價。醫生原本嚴格叮囑術後必須禁慾6週，但法比奧坦言自己只撐了2週就破戒：

我真的沒守規矩，才過兩週我們就做愛了。事情就這樣發生了，當時真的忍不住！但我只能勸所有人『千萬不要這樣做』，因為親熱完後我真的痛到不行。幸好，剛癒合的手術傷口沒有裂開。

法比奧也自嘲，術後的護理說明書就像「IKEA家具組裝指南」一樣複雜，他常常忘記要每天幫傷口按摩。醫師則指出，如果他未來能乖乖配合使用延伸牽引裝置並做好術後護理，要達到20cm的終極目標並非不可能。

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解密陰莖增大術：從撕掉男性「尺寸標籤」看醫美新趨勢

對於法比奧的決定，女友麗莎一開始也很困惑「怎麼會覺得有這個必要？」，但在理解到這帶給法比奧巨大的心理痛苦後，決定轉為支持。

過去，陰莖增大術常被視為難以啟齒的禁忌話題，但近年來逐漸被公開討論。根據美國國家衛生研究院（NIH）的數據，此類手術有將近86%是在美國進行，且越來越多公眾人物選擇將其「常態化」。例如美國演員達拉斯·斯蒂爾（Dallas Steele）先前就曾大方分享自己接受了90分鐘的聚氨酯假體植入術，並表示自己「唯一的遺憾是沒有早點做」。

Fabio De Pasquale 是誰？



法比奧（Fabio De Pasquale）是德國知名的真人秀明星、健身教練及前舞者。他於1990年12月19日出生於德國柏林，擁有義大利血統，目前主要定居在杜拜。

演藝生涯與代表作



他一開始是擔任調酒師，隨後憑藉亮眼的外型與火爆的個性轉戰電視圈。他頻繁在德國及國際真人秀節目中亮相，代表作包括《誘惑島》（Temptation Island）、《德國岸邊》（Germany Shore）以及《裸體約會》（Dating Naked）等。

2023年，他代表德國出戰真人秀競賽電視連續劇《全明星岸邊》（All Star Shore）第二季，憑藉出色的團隊協作能力一路過關斬將，最終奪得冠軍並抱回15萬美元的獎金，這場勝利也讓他成功打開國際知名度。此外，熱愛健身的他同時也經營著自己的健身教練事業。



大膽風格與話題焦點



除了事業上的成就，法比奧也因大膽直率的作風頻頻登上德國媒體頭條。2026年初，他公開分享了自己接受陰莖增大手術的全程細節，雖然在術後恢復期因違反醫囑而引發關注，但他對最終達到18cm的效果感到非常滿意，並表示這次的改變大幅提升了他的自信心。



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