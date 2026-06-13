方媛驚展瑜伽神技「腳放頭頂」加一字馬　挑戰單手掌上壓驚艷全場

天王郭富城的太太方媛（Moka）最近參與內地熱門綜藝節目《五十公里桃花塢6》，一舉一動都成為焦點。繼早前在節目中大展演技、收穫觀眾一致好評後，近日節目組釋出的最新片段中，她大曬另一項隱藏絕技，憑藉驚人的身體柔軟度與核心力量做出多個高難度動作，當場令全場嘉賓驚呼連連。



方媛《五十公里桃花塢6》花絮。（節目截圖）

「一字馬」加碼腳放頭頂展驚人核心力

在此前釋出的節目片段中，方媛大方展現了高難度的瑜伽技巧。只見她神色輕鬆，毫不費力地就將左腳直接放在自己的頭頂上，隨後更現場示範了高難度的「一字馬」。這番厲害的柔軟度一亮出來，立刻讓在場的所有嘉賓驚訝得「嘩」出聲，紛紛大讚她厲害。

方媛毫不費力地就能將左腳放在自己的頭頂。（節目截圖）

方媛還現場示範了高難度的「一字馬」。（節目截圖）

沒想到方媛的體能極限還不止於此，隨後的環節中她更連續解鎖多項技能。現場隨後有人示範單手俯臥撐（掌上壓），方媛見狀二話不說上前挑戰，並在注視下順利完成，核心力量非常強勁。緊接著輪到伊能靜的兒子恩利展示「以雙膝走路」的技能，充滿活力的方媛也積極表示自己可以，隨後再度成功複製該動作，精彩表現讓全場拍爛手掌。

方媛上前挑戰單手俯臥撐（掌上壓）。（節目截圖）

方媛上前挑戰「以雙膝走路」。（節目截圖）

靚靚變身「清潔大嬸」 溫馨互動火花十足

除了個人特技表演，節目中還上演了一幕讓人捧腹大笑的幽默插曲。方媛與恩利在節目上化身為老師，有模有樣地一齊教瑜伽。

方媛與伊能靜的兒子恩利在節目上化身為老師一齊教瑜伽。（節目截圖）

最搞笑的是，袁詠儀（靚靚）此時竟然變身成「清潔大嬸」，推著一輛清潔車在旁邊打掃，顯得手忙腳亂。靚靚搞笑的動作，與方媛散發出的優雅氣質形成了極其強烈的對比。最後，恩利忍不住對靚靚開玩笑說：「靚靚保潔，不好意思，我們需要上課。」十分「識做」的靚靚隨即連人帶車離開現場，場面十分逗趣。

變身「清潔大嬸」袁詠儀（靚靚）在旁邊手忙腳亂地打掃。（節目截圖）

恩利忍不住對靚靚開玩笑說：「靚靚保潔，不好意思，我們需要上課。」（節目截圖）

許多網民看過片段後，紛紛稱讚方媛在節目中的狀態愈來愈放鬆自在，展現出非常真實且討喜的一面。同時大家直言她雖然身為3名小朋友的母親，但體態依然保持得非常苗條。方媛先前就曾透露，自己即使在懷孕期間也仍然堅持每日做瑜伽。

方媛曾透露自己在懷孕期間也仍然堅持做瑜伽。（小紅書截圖）