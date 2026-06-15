喜劇開場9-10劇情ViuTV｜何啟華迎難而上見家長、最後演出再受阻

《喜劇開場》第1-3集劇情劇透，改編自日本電視台之同名電視劇，由龍文康、何麗嫦監製，羅耀輝導演，龍文康、因夏編劇。《喜劇開場》由楊樂文、王智德、何啟華主演。《喜劇開場》於6月3日起，於ViuTV播放，逢星期一至五晚上9時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《喜劇開場》由楊樂文、王智德、何啟華主演。（FB@ViuTV）

《喜劇開場》第9-10分集劇情

《喜劇開場》第9集（6/15）

歷經一番掙扎與摸索，素素總算尋獲契合自身的人生路徑，決定專心深耕演藝幕後領域，不過她始終掛記阿凡的感受，生怕這個職業選擇會讓阿凡心生芥蒂、暗自難過，內心滿是徬徨忐忑，始終無法放下心結。另一边，阿望迎來演藝路上極為珍貴的發展契機，距離實現深藏已久的演員夢愈發靠近，可合作資深的金牌經理人開出的合作條件極為苛刻，重重限制讓阿望陷入糾結，遲遲不敢下定決心，選擇止步觀望。而阿桂則被迫直面自己長久以來刻意迴避的感情難關，也就是與阿思（林千渟 飾）拜見雙方家人，為了守護這段感情、鋪墊和阿思的長遠未來，阿桂只能收起畏懼的心態，咬牙鼓起勇氣直面這場考驗。

阿桂迎難而上見家長。（公關提供）

《喜劇開場》第10集（6/16）

毫無預兆的突發天氣突變，接連打亂「紅白藍」樂隊收官演出的流程，重重阻礙讓這場告別表演屢次中斷，不免讓眾人心生疑惑，難道連蒼天都不願意看見他們樂隊就此解散落幕？歷經多方波折後，他們集結全體夥伴的心力與力量，順利踏上舞台，圓滿完成這場意義深重的最後公演。多年來盤踞每個人心底、始終沒有解答的疑問 ——「這十年相伴同行，我們究竟留下了什麼？」，此刻終於尋得專屬於「紅白藍」所有人的答案，而一行人也順著既定的命運軌跡，正式揮別過往歲月，揭開各自人生全新的篇章。

最後演出再受天氣阻攔。（公關提供）

《喜劇開場》第4-8分集劇情

《喜劇開場》第4集（6/8）

恭仔的原生家庭經歷，迫使他自小學會獨立求生，與母親之間情感疏離，即便日後重逢，亦刻意保持距離、迴避接觸。直至母親彌留之際，他心中那道抗拒與防備的圍牆，才在素素的不離不棄的陪伴下逐漸瓦解。與此同時，阿凡家中突然迎來一位不速之客強行借宿，令她不堪其擾。至於一直以來默默支持「紅白藍」的朱Sir（朱栢謙 飾），當年兒子出生時，亦曾因三人的及時相助，方能趕及抵達醫院見證重要時刻。

朱栢謙及時抵達醫院見證重要時刻。（公關提供）

《喜劇開場》第5集（6/9）

舊同學Vincent（朱鑑然 飾）昔日曾是阿桂（何啟華 飾）的情敵，如今事業有成，主動向「紅白藍」拋出演出邀約，卻遭到阿望一口拒絕，此事亦因此令阿望與阿桂之間滋生芥蒂。另一方面，素素正暗中籌劃搬離阿凡的住所，打算展開獨立新生活，卻一直苦無對策，不知該如何向她開口坦白。隨着『紅白藍』解散之日逐漸逼近，恭仔亦開始回望這十年來與眾人相處的種種片段。向來處處為人設想的阿桂，偏偏在阿思（林千渟 飾）最需要依靠他的時候突然失去聯絡，二人攜手走過的十年感情，會否同樣步向終局？

「紅白藍」三人組。（公關提供）

《喜劇開場》第6集（6/10）

阿思（林千渟 飾）斷然拒絕與阿桂見面，令他陷入傷心欲絕的深淵。阿望本想居中調停化解僵局，豈料反而引出阿思積壓多年的肺腑之言，這番話令阿望得以從另一個角度重新審視這十年的演藝路途，不禁感觸良多。另一邊廂，素素提出搬離一事，令阿凡心生不滿，刻意以冷淡態度表達抗議，並向阿望傾吐心底話。此時才發現，即便是最親近的姊妹之間，原來也藏着許多難以啟齒的說話。

是咩難以啟齒的話呢？（公關提供）

《喜劇開場》第7集（6/11）

「紅白藍」的第五位成員「車車」終於打破沉默，細數一路走來與眾人同行的喜與悲。素素對於自己與恭仔之間那段「友達以上、戀人未滿」的關係，終究按捺不住內心情感，決定主動出擊打破僵局。阿桂亦積極爭取接手家族生意，努力向姊姊阿蘭（陳嘉寶 飾）證明自己的能力，最終成功贏得她的信任。眾人陸續迎來新開始之際，唯獨阿望與阿凡，依然停留在原地，未有寸進。

唯獨阿望與阿凡仍停在原地。（公關提供）

《喜劇開場》第8集（6/12）

經理人Felix（陳子豐 飾）一直以來對「紅白藍」寄予厚望、信任十足，奈何現實總是事與願違，無論他傾注多少心血，三人始終未能如願走紅。「紅白藍」為答謝這位伯樂，決定親自創作一個故事，作為送給他的謝禮。另一方面，阿凡偶然撞破恭仔與素素之間的曖昧關係；素素因身分尷尬，不知該如何向她交代與恭仔的戀情，而一直被蒙在鼓裏的阿凡則深感不被尊重，姊妹關係因而變得異常緊張。

「紅白藍」決定親自創作一個故事作為送給Felix的謝禮。（公關提供）

《喜劇開場》第1-3分集劇情

《喜劇開場》第一集 (6/3)

由關守望（楊樂文 飾）、方桂元（何啟華 飾）與恭達朋（王智德 飾）攜手組成的搞笑三人組「紅白藍」，雖然在演藝圈名氣平平，但多年來一直享受其中，堅持著自家的幽默創作。在劇團即將迎來成立十週年之際，一項十年前立下的承諾，卻突然將三人推向拆夥邊緣。此時，生活正陷入低谷的馬凡（陳漢娜 飾）在偶然下開始關注「紅白藍」，她的出現，又會否成為扭轉局勢的關鍵，為劇團帶來改寫命運的起色？

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《喜劇開場》第二集 (6/4)

昔日阿桂熱烈追求鍾睿思（林千渟 飾）的種種片段歷歷在目，伴隨而來的還有「紅白藍」當初創團的熱血初衷與每位成員入伙的經過，至今依然教人記憶猶新。無奈隨著歲月流逝，兩人在各自追尋夢想的路上，彼此的關係已在不知不覺間悄然起了變化。正當這段感情不復當年，最遲加入「紅白藍」的恭仔竟然在生日前夕突然人間蒸發，令眾人焦慮萬分，深怕他會再次被中學時期的那段黑暗陰影所吞噬。

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《喜劇開場》第三集 (6/5)

幸福的家庭生活從來都沒有固定公式。阿凡因過去的心結而深陷低潮，幸好有妹妹素素伸手相助，將她帶離泥沼，生活才重回正軌。另一邊廂，阿望的弟弟阿希（巢嘉倫 飾）自恃聰穎卻反被聰明所誤，最終淪為隱青，這不單讓家人操碎了心，更間接牽連到阿望的演藝之路。至於阿桂本來計劃回家繼承家業，豈料幹練的女強人家姐（陳嘉寶 飾）竟然打算回來接手，徹底打亂了他的如意算盤。當家庭與理想產生劇烈碰撞，眾人到底該如何自處與自救？

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《喜劇開場》演員

楊樂文 飾 關守望

楊樂文 飾 關守望（FB@ViuTV）

王智德 飾 恭達朋

王智德 飾 恭達朋（FB@ViuTV）

何啟華 飾 方桂元

何啟華 飾 方桂元（FB@ViuTV）

陳漢娜 飾 馬凡

陳漢娜 飾 馬凡（FB@ViuTV）

許月湘 飾 馬素