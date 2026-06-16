奧斯卡影后楊紫瓊新片亮相電影節　七旬老太逆襲闖國際扭計骰大賽

6月13日，電影《魔方小姐》劇組亮相第28屆上海國際電影節。紅地氈之上，監製文牧野、導演白雪、總製片人劉明軼，攜同女主角楊紫瓊、劉昊然、薩日娜、白客、劉暘、田雨、黃堯、陳哈琳、吳漢坤等陣容盛大登場。

楊紫瓊出演新片。（官方提供圖片）

楊紫瓊為新片亮相上海國際電影節

影片以「重組我人生」為主題，當日一眾演員手持「魔方小姐7月3日見」的扭計骰進場，各人手上的扭計骰處於「復原」、「打亂」、「再出發」等不同狀態，將人生境遇與扭計骰哲學巧妙互通，生動詮釋了打破常規、重塑自我的無限可能。導演白雪現場表示：「希望《魔方小姐》能成為一把鑰匙，幫助觀眾打開探索自我更多可能性的大門。」

奧斯卡影后楊紫瓊新片亮相。（官方提供圖片）

翌日，劇組亮相2026微博電影之夜。在「光影寄換」環節中，監製文牧野、導演白雪、總製片人劉明軼，攜同主角楊紫瓊、劉昊然、白客、劉暘、黃堯、陳哈琳、蔣奇明等演員出席。眾人展現多元扭計骰，以極具創意的互動形式，祝福大家都能像扭計骰般，在方寸之間轉出人生的無限可能。隨後，主創團隊帶著巨型扭計骰走上紅地氈，正如導演白雪所說：「魔方有4325億億種可能，人生也是。」在主創互動環節，大銀幕上呈現的「喪氣句子」被主角們以角色視角逐一「翻轉」，為充滿力量的積極回應，完美詮釋了影片「打破偏見」，任何時候開始都不為晚的治癒核心。

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電影《魔方小姐》故事講述，已年屆70歲的趙艷紅（楊紫瓊 飾）以不服老、不認輸的姿態勇闖扭計骰世界。在結識昔日WCC世界冠軍的落魄扭計骰天才吳有為（劉昊然 飾）後，兩人從互看不順眼，到結成一對，在日復一日的復原練習中，趙艷紅從社區賽場一路殺到國際舞台，開啟不設限的人生，向觀眾傳遞出「打破偏見，人生自有無限可能」的熱血故事。

楊紫瓊。（官方提供圖片）

魔方小姐全國多城優先場啟動

身為上海文化發展基金會市重大文藝創作資助項目，電影《魔方小姐》由文牧野監製，白雪執導，孫妍、白雪、徐逸洲編劇，楊紫瓊、劉明軼、高山擔任總製片人，劉明軼、賀斌、謝好吃擔任製片人，楊紫瓊領銜主演，劉昊然主演，薩日娜、白客、韓童生、齊溪、劉暘主演，田雨、黃堯、陳哈琳特約出演，夢將軍（上海）影業有限公司、上海貓眼影業有限公司、寰亞電影有限公司製作出品，夢（成都）影業有限公司、成都貓眼影業有限公司、寰亞電影發行（北京）有限公司、中國電影產業集團股份有限公司、愛奇藝影業（北京）有限公司、拾影獸影業（北京）有限公司、青島一四九影業有限公司聯合出品。本片將於6月19日至21日在全國38個特定城市，包括北京、廣州、上海、深圳、杭州、哈爾濱、佛山、成都等舉行優先場，7月3日正式開畫，香港將稍後上映。