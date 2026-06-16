新垣結衣停工2年「38歲生日社群爆近況」又刪除　粉絲急喊求回歸

被視為日本「國民女神」的新垣結衣6月11日剛迎來38歲生日，過去曾演出《戀空》、《僱傭妻子》創造無數經典角色，出道多年擁有高人氣。



儘管婚後作品明顯減少，如今已經長達2年未有新作品，仍不減其討論度，而她所代言的品牌日前紛紛在社群平台獻上生日祝福，她也在生日當天更新社群自介，但後來又刪除，讓不少粉絲一頭霧水。

新垣結衣已長達2年未有新作品，6月11日迎來38歲生日，罕見在X官方帳號的個人簡介留下訊息。(ig圖片)

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回顧新垣結衣近年作品，2018年主演《懦弱野獸》後，就再也沒有以主角身份接電視劇，最近一次現身是2023年客串木村拓哉主演的《風間公親－教場0－》，另外2024年有為動畫片《你的顏色》獻聲配音，之後就沒有再傳出新片消息，演藝事業似乎進入休眠期，神隱至今，讓支持多年的粉絲紛紛敲碗她回歸。

她在2022年開設X官方帳號，但目的是為了防止假帳號冒名，但至今只發佈過一張黑白照片，並未積極經營社群，粉絲只能透過她偶爾的個人簡介更新得知近況，而她也僅會在節日留下簡短問候，或是天寒時提醒粉絲要保暖等等，而38歲生日當天，有網友發現新垣結衣的簡介欄出現一段文字：

謝謝大家每年送來的訊息！我很開心、我很好喔！祝福大家都能健康的生活。

不過這段訊息，不久以後又悄悄消失，不知是否被她刪除，但仍讓大批粉絲感到驚喜，掀起「希望Gakki回歸拍戲」的聲浪，紛紛留言：

「只要能再看到她演戲就滿足了」

「真想再看到她的招牌笑容。」



足見國民老婆在演藝圈影響力不減。

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