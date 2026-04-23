三吉彩花驚曬後背巨型紋身　自揭童年壓抑受傷內幕　網民憂毀星途

日本知名模特兒兼演員三吉彩花即將於6月迎來30歲生日。近日她在Instagram無預警公開從頸部延伸至腰部的巨大花卉刺青，震撼演藝圈。三吉彩花感性發文透露，這是她送給自己的30歲禮物，象徵從過去為了迎合他人而忍耐的束縛中解脫，決心以「自己這朵花」重新綻放。



畫面中可見，她的刺青圖案從後頸一路延伸至脊椎末端，以黑色與水藍色為基調，圖案是她的誕生花「蜀葵」（Hollyhock，又名一丈紅），筆觸細膩如藝術品。她形容，這個刺青是「在背後支撐自己的另一個自己」，不只是外在美感，更承載著她的記憶與情感。

三吉彩花透露自己背面紋身的內幕。（Instagram@miyoshi.aa）

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童年壓抑心境曝光 刺青成自我認同象徵

三吉彩花在發文中也罕見提及童年經歷，坦言自己從小為了讓父母開心，習慣壓抑情緒與自我需求，「表面看似順從，但內心其實一直在受傷」。這段過去，成為她決定做出改變的重要原因。

她表示，背部象徵著身體的中心軸，也是承載內在情緒與記憶的所在，因此選擇在此處刺下「讓自己綻放的花」，象徵重新找回真正的自己，並勇敢面對未來人生。

蜀葵花語掀熱議 網友評價兩極

網友也紛紛解密三吉彩花所選的「蜀葵」花語，包含「豐收」、「野心」以及「高貴威嚴的美」。這與她文中提到的「決心對自己誠實」、「絕不讓自己感到羞恥」的宣言不謀而合。

不少粉絲表示：

「在演藝圈還敢做這樣的決定，真的很有勇氣」

「比想像中更大膽，但也很美」



但也有部分聲音質疑刺青可能影響演藝發展。不過，多數人仍認為，這是她個人選擇，應予尊重。

三吉彩花透露自己背面紋身的內幕。（Instagram@miyoshi.aa）

三吉彩花吐露心聲「我的新人生從此開始」

此次刺青作品由一名中國知名刺青藝術家操刀，對方在社群上也同步分享作品，並表示很榮幸能與三吉彩花共同完成這件「獨一無二的人體藝術」。

三吉彩花亦在文中提到「MY BODY as ART」（身體即藝術）的概念，並感謝品牌與媒體合作支持，讓她能將人體藝術與自我表達結合，完成這項具有里程碑意義的計劃。

在貼文最後，三吉彩花寫下：「我的新人生從這裡開始」，並強調希望未來能為自己的命運全力以赴，活出不讓自己後悔的人生。同時，她也向父母表達感謝之情，感性表示「謝謝你們讓我來到這個世界」。

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