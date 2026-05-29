廣末涼子神隱一年宣告復出！22歲大仔當經理人驚爆熱戀網紅

現年45歲的日本一代女神廣末涼子，去年因超速駕駛傷人意外，隨後證實患上躁鬱症而被迫停工休養。在經歷了近一年的沉寂後，她於上月初正式宣布復工，並大張旗鼓地籌備將於7月舉行的3場演唱會。但日媒卻踢爆她的復出之路背後正暗潮洶湧，而這次引發爭議的，竟是她那被譽為「絕世美男」的22歲高顏值長子！



日本知名女星廣末涼子（日語：広末涼子，Hirosue Ryōko）去年出車禍送醫，後又因涉嫌在醫院內襲擊一名護士後被捕，已經沉寂一年了。（Getty）

廣末涼子日前宣告復出，開始拍攝雜誌寫真。（IG@ryoko_hirosue_official）

22歲「神顏」長子回國護媽

廣末涼子的22歲長子，是她與模特兒兼企業家前夫岡澤高宏所生。他完美繼承了模特兒父親的高挑身型，臉蛋則像極了媽媽廣末涼子，從小就因精緻五官被週邊形容為「絕世美男」，過去更頻頻收到演藝圈的入行邀請。

廣末涼子的長子A日前回國協助母親工作（《女性セブンプラス》）

高中畢業後，長子遠赴美國夏威夷留學，直到最近低調回國。回國後的他並未尋找一般公司的常規工作，而是選擇以幫忙性質，加入了廣末涼子新成立的個人事務所，貼身擔任母親的經理人，在背後默默支持母親的復出大計。然而，這位涉世未深的星二代，卻在近日被週刊抓包陷入了一場辦公室戀情。

廣末涼子長子A被曝與日本女模特Shiho交往（《女性セブンプラス》）

廣末涼子長子A（左）身材高挑（《女性セブンプラス》）

經理人跨界熱戀30萬粉網紅

據日本雜誌《女性セブンプラス》報導，廣末涼子的長子正與現年20歲的人氣美女網紅 Shiho甜蜜約會，兩人的戀情隨即曝光，據悉，Shiho在TikTok上擁有超過30萬的粉絲，兩人約莫在半年前相識，隨後陷入熱戀。今年5月，週刊更直擊到這對被形容為「絕世美男美女」的組合在街頭親密約會的身影，互動極其恩愛。

廣末涼子的長子A與人氣美女網紅Shiho約莫在半年前相識，隨後陷入熱戀。（IG圖片）

現年20歲的Shiho在TikTok上擁有超過30萬的粉絲。（IG圖片）

然而，這段看似登對的少男少女戀情，卻在娛樂圈內部引發了強烈質疑。Shiho的身邊友人便不解地向媒體透露：「經理人（廣末涼子的兒子）對其他經紀公司的藝人（網紅Shiho）出手，是演藝圈的大忌，這樣真的沒問題嗎？」

Shiho的身邊朋友不解地詢問這種戀愛關係：「這樣真的沒問題嗎？」（《女性セブンプラス》）

身為經理人的廣末涼子長子A與身為藝人的Shiho談戀愛，容易被業內人士評為「欠缺職業操守與敏感度」（《女性セブンプラス》）

缺乏經驗又觸碰雷區 女神復出路恐添隱憂

雖然長子在母親遭遇人生低谷時不離不棄、挺身幫忙創業的孝心令人感動，但他作為幕後幕僚的隱憂也逐漸浮上檯面， 身為星二代的他，過去完全沒有任何幕前演出或幕後管理藝人的實際經驗，如今直接操盤母親的復出，本就讓自己與身邊人感到經常煩惱。

模特兒Shiho與廣末涼子長子A挽住手臂走路（《女性セブンプラス》）

身為經理人，應與各家經紀公司的藝人保持專業的合作邊界。他如今跨界與他社藝人認真交往，被業內人士評為「欠缺職業操守與敏感度」，極有可能招致其他大牌事務所的不滿與排擠。

模特兒Shiho與廣末涼子長子A並肩出行（《女性セブンプラス》）

廣末涼子好不容易擺脫傷病與輿論陰霾，正緊鑼密鼓地練歌、拍寫真，準備在7月滿血回歸。如今長子雖然出於一片孝心跨界幫忙，卻因為在私生活上缺乏職業敏感度、涉嫌觸犯行規，已經引來不少圈內人的冷眼旁觀。