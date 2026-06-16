「最美經理人」林寶玉着錯衫驚變派福利　網民：呢個誤會太美麗

被網民封為「最美經理人」的前亞姐林寶玉（Connie），向來以驕人身材和甜美外貌備受網民追捧。雖然近年已卸下經理人身份，但她的人氣依然高企，更不時在社交平台大派福利。近日林寶玉就在Instagram上載了一張火辣的泳衣照，旋即引起網民熱烈討論！

陰差陽錯 贊助衫變「火辣戰衣」

相中的林寶玉身穿一套白色「一件頭」設計的泳衣，剪裁非常大膽。泳衣胸前採用了火辣設計，腰部兩側更是大面積鏤空，將她極致完美的玲瓏曲線、白皙長腿以及豐滿的上圍展露無遺，性感指數直逼爆燈！

性感指數爆燈。(IG:connielam418)

不過，林寶玉就在貼文中自爆今次的「性感大解放」其實是一個美麗的誤會。她留言寫道：「以為拎左 sponsor 件泳衣要影，點知拎錯左朋友之前借比我件泳衣。一拎起手，嘩…好難著下，盡力影到一張。」

原來，Connie原本打算穿上贊助商提供的服裝拍攝，怎料大懵拿錯了朋友借給她的超性感私伙泳衣。來到現場「騎虎難下」的她，唯有硬著頭皮穿上，並笑言這件泳衣對她來說尺度太大「好難着」，最後只能勉為其難「盡力影到一張」交差。

網民激讚：感謝朋友的粗心大意！

雖然林寶玉自覺尷尬，但這張「盡力影」的成果照卻震撼了無數網民。照片發布後短短時間內便瘋狂吸讚，網民紛紛留言大讚她的好身材： 「呢個誤會太美麗喇，多謝呢位朋友！」 、「直頭是神級身材，完全無得輸！」、「好難著都著得咁好睇，真係要挑戰多啲呢類型嘅衫！」

仙氣盡出。(IG:connielam418)

好有女人味。(IG:connielam418)