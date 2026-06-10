鐵拳教育｜秦基周「縮胸手術」台詞惹性別爭議　被批落入父權框架

Netflix夯劇《鐵拳教育》熱播中，每一集的內容都備受討論，同時登上27個國家／地區收看冠軍，探討校園霸凌、恐龍家長與教育失能的社會問題，不過也具備爭議性，其中一段由秦基周飾演的「教權保護局」成員任含琳，她講出一段關於「縮胸手術」的台詞，被認為落入傳統性別框架，更引發性別對立言論，現在網路吵翻天。



第3集內容中，秦基周飾演的任含琳被派往一所問題女中，失控的女學生們故意拿外貌與整形話題羞辱她、挑釁她，她為了展現霸氣風骨，當場冷酷回擊自己做過「縮胸手術」。

劇中秦基周飾演的任含琳被女學生用整形與外貌議題羞辱，她當場認做過縮胸手術，更反擊現場學生「沒有需要做縮胸的人」，該台詞引起爭議。（《鐵拳教育》劇照）

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因為通常有胸部太大造成負擔的困擾會需要做此手術，隨後她眼神冷冷的掃射全班女學生的胸，補刀說：

看來這裡沒有需要做縮胸手術的學生。

看起來似乎反擊成功，本意是想展現惡人自有惡人磨反擊橋段，卻也引起不少女性觀眾與性別團體不滿，認為該台詞表面上是反擊，實際上仍落入以女性身材、胸部大小作為羞辱武器的父權框架裡，顯得非常低俗。

事實上《鐵拳教育》改編自同名網路漫畫，原作因涉及種族與性別歧視，一度遭到北美下架，改編成影集後刪除了大部分爭議情節，沒想到再次因為「縮胸手術」台詞，點燃韓國社會最敏感的性別對立爭議。

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