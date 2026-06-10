鐵拳教育｜督察秦基周爆紅　37歲娃娃臉藏超模身材　曾棄三星高薪

你也想被《鐵拳教育》裡的任含琳罵嗎？絕對會被罵到懷疑人生！Netflix韓劇《鐵拳教育》自6月5日上線後，一口氣公開全10集的豪爽節奏迅速引爆話題！這部改編自超人氣網漫《極權教師》憑藉著「以暴制暴」的震撼敘事與高密度動作場面，被觀眾譽為校園版的《模範計程車》或者《黑暗榮耀》。



劇中除了金武烈飾演的「教育界復仇者」讓人大呼過癮，另一位由秦基周飾演的特戰司令部出身督察官「任含琳」，更是瞬間攻佔各大社群熱搜，好像大家都想討罵？戲裡的她外表清新卻超瘋，面對失控霸凌和怪獸家長都直接出拳解決，霸氣十足；然而私底下的秦基周，看似少女神顏，年紀竟然已經37歲了？出道前的傳奇職涯經歷更是精彩到能直接拍成另一部電視劇！快來一起認識！

秦基周（《鐵拳教育》劇照）

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《鐵拳教育》秦基周是誰？放棄千萬韓元年薪轉戰記者

在戲裡拳拳到位的秦基周，現實世界竟曾任職韓國年輕人的夢想企業「三星集團」。據了解，她在三星工作長達三年，年薪高達7000萬韓元（約36萬港元），職涯發展備受看好。然而，這份外界眼中的穩定鐵飯碗，卻無法禁錮她內心對挑戰的渴望，經過深思熟慮後，她毅然決定拋下高薪勇敢離職。

離開大企業後，下一份工作也真的會出乎意料你意料。她成功考進SBS聯播網的G1電視台，成了一名地方新聞記者。雖然只有短短實習三個月，但以成為她日後演繹各種角色的最佳養分。

《鐵拳教育》秦基周是誰？37歲逆天娃娃臉！衣服底下竟隱藏「170cm超模身材」

現年37歲的秦基周擁有精緻小巧的五官與白皙肌膚，視覺年齡彷彿剛出道的20出頭新人，充滿少女氣質讓人完全猜不出真實年齡。不過，千萬別被她的精緻娃娃臉騙了！秦基周其實擁有170cm的修長身段，在正式當演員前，她就曾憑藉著優異的外型條件，在「超級模特兒選拔大賽」中榮獲第三名的佳績，是不折不扣的隱藏版高挑正妹。

《鐵拳教育》秦基周是誰？26歲出道被酸「太老」

雖然頂著超模身材與高學歷，但秦基周的演員之路起步並不順遂。在普遍十幾歲就出道的韓國演藝圈，她直到26歲才正式起步，也曾因為太晚出道，當時試鏡被劇組當面嫌棄「年紀太大」。

直到出演由IU（李知恩）與李準基主演的古裝大劇《月之戀人－步步驚心：麗》，才開始走入大眾視野！

累積足夠知名度，終於有機會當上女一！她先是在懸疑愛情劇《過來抱抱我》中首度擔綱女主角，飾演表面堅強直率、內心卻背負童年創傷的國民女星，與張基龍上演一場虐心又彼此救贖的深刻愛戀，情感張力備受好評。隨後，她更接演了溫馨家庭劇《Oh！三光公寓！》，飾演扛起家庭重擔的長女「李光彩雲」，該劇不僅展現了她細膩動人的情感渲染力，也讓她一舉奪下KBS演技大賞「長篇電視劇部門女子優秀演技獎」。

《鐵拳教育》秦基周是誰？破格挑戰「瘋癲」督察！

這次在Netflix動作爽劇《鐵拳教育》中，秦基周徹底撕掉了過往溫柔、清新的標籤，大膽挑戰「瘋癲」的行動派督察「任含琳」。擁有特種部隊背景的她，在戲裡火力全開、拳拳到肉，不論是面對校園惡霸還是失控的怪獸家長，她都以絕對的力量正面痛擊！

雖然出道晚了點，但完全就是大隻雞慢啼！有實力終究會被看見，《鐵拳教育》你還沒看的話快去看！來感受這個外表溫柔卻殺氣騰騰的強烈反差，你絕對會被她圈粉。

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