Super Junior利特慘遭滅門巨變　《鐵拳教育》金武烈化身心靈導師

由金武烈主演的Netflix韓劇《鐵拳教育》近期在香港引爆現象級熱潮，他在劇中以暴制暴、痛擊校園惡勢力的帥氣英姿，俘虜了無數觀眾的心。現實中的金武烈如劇中一樣具有正義感又溫暖。Super Junior的利特前年曾在直播上透露，當兵陷入憂鬱時，正是有金武烈陪伴著他。

金武烈在《鐵拳教育》中飾演教權保護局督察羅華振（Netflix）

利特慘遭滅門式喪親巨變

利特於2012年正式入伍，當時身為演藝兵的他，不僅在陸軍服役，更被委以重任擔任軍中舞台劇的演員。然而，更殘酷的打擊接踵而至。在利特服役期間，他的父親因不堪長期照護失智雙親的沉重壓力，最終選擇殺害祖父母後自縊身亡。利特在一夜之間痛失三位至親，甚至還要被迫背負父親生前留下的龐大債務。這場毀滅性的家庭悲劇，讓利特患上了極其嚴重的重度憂鬱症。

金武烈化身心靈教練：「就算不運動，看著我做也好」

利特回憶起那段生不如死的日子，透露當時他與金武烈被一同分派到地形極度險峻、環境艱苦的江原道「麟蹄」服役，該地甚至被兵哥們戲稱為「去了不知何時能回來」的荒涼之地。當時的利特每天除了哭泣就是絕望，體重更是直線暴跌。

當利特崩潰大哭，抗拒地說「我現在什麼都做不了」時，金武烈不斷鼓勵他：「一直坐著只會讓心情更難過。這樣吧，你就算不運動也沒關係，坐在旁邊看著我運動就好！」 接著再引導利特嘗試舉起重物，用身體的勞累來宣洩心理的痛楚。除了陪練操肌，金武烈每天還會親自泡熱咖啡給利特，叮囑他不要一口悶，要「一口一口慢慢品嚐咖啡的滋味」。利特總結，金武烈真的是非常好又機智風趣的人，兩人當時聊了非常多，金武烈至今會邀請利特來他的電影，只是剛好時間對不上，利特則向金武烈承諾：「我會自己買票進場，並在社群上分享的！」