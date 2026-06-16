百花獎2026丨古天樂成龍強勢爭影帝　楊冪劉詩詩入圍最佳女配

備受整個華語影壇高度矚目的「百花獎」初評入圍名單終於正式揭盅！今年「最佳男主角」的選情可謂是火星撞地球，一眾資深實力派與當紅頂流小生展開了空前激烈的正面交鋒。男主角方面，大鵬、王寶強、古天樂、成龍等實力派，與朱一龍、易烊千璽等頂流小生正面廝殺；女主角則由馬麗、宋佳、莊達菲等橫跨各年齡層的演技派共同角逐。

《破．地獄》成功超越《九龍城寨之圍城》成為2024年最賣座港產片。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

港影代表迎戰內地實力派與頂流小生

港影代表絕對不容忽視，古天樂憑藉話題巨作《九龍城寨之圍城》強勢迎戰，而大哥成龍亦以《捕風追影》成功殺入戰團。內地陣容方面同樣星光熠熠，大鵬憑藉《長安的荔枝》及王寶強以《唐探1900》雙雙奪得入圍門票；與此同時，自帶龐大粉絲流量的朱一龍、易烊千璽以及劉昊然等高人氣演員，亦順利通過評審挺進初評名單，競爭白熱化。不過，縱觀整份入圍名單，最具爆炸性、最引發網民洗版式熱議的事件，絕對是「票房保證」沈騰的爆冷缺席。

《捕風捉影》上映後票房成績不俗。（《捕風捉影》微博圖片）

馬麗大熱入圍 楊冪劉詩詩女配角廝殺

至於「最佳女主角」的戰場同樣是神仙打架的級別，激烈程度絕不亞於男主角。憑藉超強喜劇大作《抓娃娃》入圍的馬麗，其壓倒性的實力絕對不容小覷。她將要迎戰一眾實力強橫的新生代與中生代演技派女星，當中包括莊達菲（《長安的荔枝》）、手握《好東西》與《驚蟄無聲》兩部大作的宋佳，以及張子楓、高葉等人。她們全數順利入圍初選，令最終帝后寶座花落誰家充滿著極大的懸念。

《長安的荔枝》大受好評。（《長安的荔枝》微博圖片）

除了男女主角的巔峰對決之外，今屆最佳女配角、最佳男配角以及最佳新人獎的爭奪戰同樣火熱異常。單看女配角的角逐名單已經極具看頭，楊冪、劉詩詩、蔣勤勤等重量級女星均在名單之中準備激鬥。而在備受期待的新人獎類別裡，付航、劉亦淳、陳麗君等多張極具潛力的新面孔強勢彈起。