向佐首談向太強勢拆散多段情史　未獲母親點頭郭碧婷難過戀愛關

香港藝人向佐在6月16日播出的訪談節目《言外之易》中，首度正面回應了關於母親「向太」陳嵐頻繁介入其過往情史的傳聞。這番表態也與向太此前的言論相互呼應，隨即引發公眾對於豪門家族長輩嚴格控管晚輩親密關係、擇偶防線邏輯，以及向佐個人心路歷程的熱烈討論。

向佐首度回應母親「向太」陳嵐頻繁介入其過往情史的傳聞。（《言外之易》截圖）

豪門的「戀愛一票否決權」

向佐在訪談中直言不諱地表達母親對自己多段戀情的干預：「完全是事實，且當時面臨的阻力非常巨大」。他透露，在自己的世界裡，只要是母親不看好的人，這段關係就注定步舉步維艱。他更無奈坦言，交往對象如果未能獲得向太的點頭首肯，「別提談婚論嫁，甚至連最基本的戀愛階段都無法維持下去。」

向太自曝斬斷情絲主因

早在同年4月7日，向太便曾在社交平台發佈影片自曝主動介入並拆散了兒子的數段感情。向太解釋稱，當時向佐正值20出頭、經濟尚未完全獨立，但交往的對象卻頻頻索要名車、名錶及高奢精品包。她認定這類不斷索取財物的行為並非出自真心，因此果斷出手。這番說話，也間接向大眾解釋了為何郭碧婷能成為唯獨獲得長輩認可並成功過關的媳婦人選。

面對感情世界長年被母親掌控的局面，向佐透露自己早年確實感到委屈與抵觸。然而隨著年歲增長，他的心態發生了轉變，如今他更表示：「有沒有成績代表我有沒有自由。」