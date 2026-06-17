28歲前港姐梁允瑜遊曼谷大派福利　穿Deep V薄紗裙狂騷逆天長腿

現年28歲的前港姐梁允瑜（Chloe），憑藉火辣至極的身材與大膽敢言的作風，近年被網民封為無綫新一代的「御用邪花」。日前，她趁著工作空檔飛往泰國曼谷度假享受陽光與美食，並在社交平台狂曬一系列噴血旅遊照，大派福利讓粉絲大飽眼福！



講起梁允瑜就一定睇相！勁索呀！（ig@cl.chloee）

曼谷街頭性感大解放 「下身失蹤」極致S形曲線

梁允瑜這次的曼谷之行衣著打扮極其大膽，接連換上多套吸睛戰衣穿梭於當地名店與街頭，完美駕馭各種截然不同的風格。

梁允瑜近日到泰國曼谷度假。（IG@cl.chloee）

她身穿一套深V薄紗短裙漫步於曼谷一家充滿綠意的文青咖啡店外，隨後更登上天台酒吧配襯璀璨夜景。裙子的深V領口讓其傲人上圍呼之欲出，極短的裙擺更讓一雙白滑逆天長腿展露無遺，行走之間險些「上下失守」，誘惑感爆棚。

這套超細肩帶深V薄紗短裙完美凸顯了梁允瑜的傲人上圍與逆天白滑長腿。（IG@cl.chloee）

在日落時分登上天台，梁允瑜呢個造型好美啊。（IG@cl.chloee）

隨後她換上貼身白色性感上衣，搭配高腰牛仔熱褲與橙色棒球帽，穿梭在充滿地道風情的曼谷街頭。貼身剪裁勾勒出她玲瓏有致的S形曲線與纖細的「螞蟻腰」，盡顯青春氣息。

這套造型勾勒出梁允瑜玲瓏有致的曲線，大展驚人「螞蟻腰」！（IG@cl.chloee）

梁允瑜穿梭於充滿地道風情的曼谷街頭，陽光活潑。（IG@cl.chloee）

另一套全黑連身短裙造型則走高貴冷艷路線，胸前的愛心領設計同樣性感，配合精緻妝容，將她的冷艷氣質發揮得淋漓盡致。

全黑連身短裙造型同樣性感。（IG@cl.chloee）

梁允瑜大曬逆天長腿。（IG@cl.chloee）

從「粗口港姐」到「御用邪花」 憑大膽演技成功入屋

別看梁允瑜現在一帆風順，其實她當初的出道之路相當具話題性。2021年參選香港小姐時，她因率直火爆的性格被媒體封為「粗口港姐」，雖然最終在20強止步，但賽後仍順利簽約TVB展開演藝生涯。

梁允瑜2021年參選香港小姐時，因率直火爆的性格被封為「粗口港姐」。（葉志明攝）

簽約後，她憑藉處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演性感的人事部職員「Mocha」一角成功入屋，亮眼的外形令觀眾留下深刻印象。此前她在劇集《黑色月光》中再度突破尺度，與實力派男星馬志威上演多場令人血脈賁張的火辣激情床戰。

馬志威同梁允瑜嘅床戲極具震撼性，梁允瑜長腿尤其搶焦。（TVB）

後來梁允瑜在無綫劇集《新聞女王2》中亦有出演，同黃宗澤、陳曉華和一眾「網紅」郭珮文、鄧凱文等出海遊玩。她憑藉誘人形象與毫不怯場的大膽演技，成功殺出一條血路。