飛常日誌II｜高海寧挑戰貼身瑜伽褲　全身零贅肉盡顯沙漏型曲線

《飛常日誌II》昨晚（16日）播出的第二集，劇情講述系統恢復後，機場回復正常運作，楊尚偉（馬國明飾）在記者會上強調「無論科技點發達都好，人先係最可靠，先係最重要資源」…另邊廂，尚偉徒弟程日飛（周嘉洛飾）被安排參與「經珠港飛」統籌項目，遇上銀川突發沙塵暴，因而與尚偉前度Carmen（劉穎鏇飾）碰頭，日飛第一眼已被Carmen的氣質深深吸引！

周嘉洛似乎對劉穎鏇一見鍾情。（公關提供）

劉穎鏇15秒女神視覺靚爆鏡

昨晚，劉穎鏇（Tiffany）大晒長腿、甜美笑容再加飄逸秀髮，大玩時長約15秒、靚到爆晒鏡的「女神視覺」，相當吸引。談到拍攝「女神視覺」幕後點滴，經常穿高跟鞋示人的劉穎鏇笑言原來最大困難，原來是要克服「著住高踭鞋」落樓梯的心理陰影：「落樓梯其實我覺得係成場戲最大嘅挑戰，主要係點樣可以望住個攝影機好有自信咁笑、但同時又要小心落樓梯級呢？因為我有啲位好似係唔可以掂住欄杆去行，而我一向對於著住高踭鞋行樓梯都特別會驚、同會特別注意小心，而我嗰刻係唔可以望住地下去行落個樓梯，所以開頭拍嘅時候係要克服呢個心理關口，驚跌親。」談到片段效果唯美，劉穎鏇謙稱要歸功幕後：「當然要歸番啲功勞畀我哋嘅幕後同事，無論係我哋監製Andy或者攝影組、燈光組，大家都非常之配合，個畫面先可以有依家個效果。」

呢個15秒女神視覺勁有Feel。（公關提供）

高海寧大晒完美S身形

除了劉穎鏇，另一位女主角高海寧（高Ling）亦大晒完美S身形，在其中一個場口，穿上純白色超窄身運動外套、加黑色貼身瑜伽褲的高海寧，全身零贅肉的她完美Carry了這個極蝦人著的造型，難怪獲封「身材管理天花板」。

高海寧身形同笑容都係咁完美。（公關提供）

郭柏妍獲網民熱捧「完美女友」

翻查資料，高海寧之所以能保持「沙漏型」S形曲線全靠內外兼修。她近年熱衷高難度瑜伽，透過深度伸展與拉筋鍛鍊深層肌肉，拉長全身線條；又會定期出入健身房進行重訓，並會特別針對核心與臀部，打造緊緻腰線與蜜桃臀。飲食方面，高海寧堅拒盲目節食，主打高蛋白質與大量蔬菜之餘，並堅持「少油少鹽」提防水腫。高海寧曾表示內外兼修、保持自信，才是最健康的瘦身王道。至於向來以可愛出名的郭柏妍（Rosita），昨晚為男友安仔（吳偉豪飾）使出「窩心女友3招」，包括護住男友唔畀人嘈住佢瞓覺、幫男人買定外賣，以及超甜蜜的「拜拜手無限Loop」，均相當gfable，加上甜美嬌俏樣大發放，難怪獲網民熱捧成「完美女友」。

呢種講bye bye方法，係咪好sweet先！（公關提供）

張馳豪完美Carry制服Look

除了「女神大激鬥」，第二集劇情還加插了不少笑料，當中最搞笑的，非張馳豪（Aska）飾演的前頂流男團成員車成軒。話說決心脫離娛樂圈的車成軒，轉職機場保安後為免樣子「曝光」引發混亂，以黑超及鴨嘴帽將自己包到「這個殺手」咁款，但因遭上司陳杰（洪永城飾）狠批，焗住以真面目在機場巡邏，最終引發嚴重混亂！搞笑劇情，配以張馳豪喜感十足的「呆萌表情」，相當吸引。身高185cm、擁44吋逆天長腿的「長腿男神」張馳豪，昨晚完美Carry型格黑超及機場制服Look，堪稱「人肉衣架」。網民留言：「有冇咁靚仔嘅保安先？」、「呢個身高著制服真係無敵，簡直係人肉衣架！」

咩造型都難佢唔到。（公關提供）

談到著起機場保安制服入型入格，張馳豪受訪時笑言拍攝時最搞笑是有不少旅客向他問路：「最多遇到就係問路， 都有試過着住制服幫旅客，例如佢哋行李箱跌咗，我就幫手去執番起，嗰吓真係覺得好似有幫到件事、成為咗一份子咁。」