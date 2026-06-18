霍啟山被傳11月娶小14歲俄蒙混血女星　密戀多年已提前獲家族認可

近日，內地網絡瘋傳一則轟動名流與演藝圈的震撼消息！有網民言之鑿鑿地爆料，指香港頂級富豪霍英東家族的第三代成員霍啟山，即將於今年11月迎娶憑藉電影《封神》走紅的俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva），更聲稱兩人的婚禮將選址於海南舉辦，連正式的請柬都已經悉數發出。



霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人）。（郭晶晶微博圖片）

香港名門霍震霆和港姐冠軍前妻朱玲玲有三個兒子，分別為霍啟剛、霍啟山、霍啟仁，隨著大兒子霍啟剛迎娶了跳水皇后郭晶晶、霍啟仁去年娶泰國妻子Namfon，剩下的二公子霍啟山的婚姻狀況亦受到了大眾的關注。

霍啟剛與郭晶晶2012年共諧連理，成為一時佳話。（霍啟剛FB）

霍啟仁與Namfon去年在玉龍雪山舉辦婚禮。（微博圖片）

網民有指霍啟山同娜然一同出席霍啟仁婚禮。（微博圖片）

娜然被指深情注視霍啟山。（微博圖片）

頂級豪門繼承人VS混血「最美妲己」背景大盤點

霍啟山出生於1983年，身為香港富豪霍英東家族的第三代成員，他是霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的二兒子，亦是霍啟剛的胞弟。霍啟山現任霍英東集團副主席，除了擔任香港中華總商會常務會董、香港總商會理事會理事外，近年更積極推動本港體育發展，於2023年6月起出任中國香港足球總會主席，同時兼任國際足協（FIFA）足球電競委員會主席。

霍啟山是霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的二兒子，亦是霍啟剛的胞弟。（香港01攝）

娜然身為俄羅斯與蒙古的混血兒，出生於布里亞特共和國烏蘭烏德市。她高中畢業後，曾先後在新加坡、香港、日本及台灣等地發展模特兒與演藝工作。2016年10月，她因參與拍攝周杰倫的金曲《告白氣球》MV而嶄露頭角；到了2017年，她更成功獲選參演神話史詩電影《封神三部曲》，憑藉演繹「蘇妲己」一角紅遍內地，為大眾所熟悉。

娜然出演妲己為人熟悉。（微博圖片）

年初同遊意大利美術館 已提前見家長

據網傳霍啟山與娜然早已秘密戀愛多時，這段豪門戀情並非空穴來風，全因兩人早前被網民目擊與霍家長輩及家族成員同行出遊，疑似早已「見家長」融入男方家庭。

娜然與霍啟山疑似在意大利美術館被偶遇 。（小紅書圖片）

早在今年2月，便有網民在小紅書上分享在意大利偶遇霍啟山與娜然的經歷，興奮留言表示：「一抬頭發現前面是娜然和霍啟山！」

娜然亦在社媒分享自己出遊的相片。（小紅書圖片）

另有網民透露，在佛羅倫斯的「烏菲茲美術館」（Uffizi）排隊時，同樣發現了眾人的蹤影。該網民指出：「仔細一看居然是娜然，旁邊還有霍啟山，不過沒拍到，霍震霆爺爺和霍啟仁也在」，據悉當時霍啟仁的泰國新婚妻子Namfon也有同行。

網民在意大利佛羅倫斯的「烏菲茲美術館」（Uffizi）排隊時，同樣發現了娜然和霍啟山的蹤影。（小紅書圖片）

網民稱當時霍啟仁的泰國新婚妻子Namfon也有同行。（小紅書截圖）

網傳這次意大利行程並非偶然，若將時間線往前推幾天，恰逢霍震霆在米蘭舉辦80歲壽宴的日子，因此這次佛羅倫斯之旅被外界視為霍家春節家族旅行的延續。

2月14日是霍震霆的生日，當時霍啟剛、霍啟山及霍啟仁一同飛往米蘭，為父親慶祝80歲大壽。（IG@fok_kenneth）

娜然在疑似與霍啟山同遊意大利某美術館後，隨後便被網民在香港捕獲到其身影。這不禁引起一眾網民熱烈猜測，認為她已經跟隨霍啟山一同回港，兩人的親密關係似乎再添鐵證。