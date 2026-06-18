黎芷珊因父親早逝獲賭王關顧　揭姑丈何鴻燊幫忙入行TVB內幕

TVB金牌主持黎芷珊近日作客資深傳媒人查小欣的YouTube節目《紅查館》，在訪問中罕有地大爆自己與已故姑丈「賭王」何鴻燊的昔日往事。一直以來，外界都將黎芷珊標籤為「出身豪門、不愁衣食」的太子女，甚至認為她做電視台只是「純粹打發時間演興趣」，今次她親解這個誤解，更披露了當年全靠賭王出手相助加入TVB的內幕。

黎芷珊獲何鴻燊眷顧。（YouTube@紅查館）

黎芷珊否認是「有錢女」傳聞

出身於澳門顯赫「黎登家族」的黎芷珊，其姑母黎婉華正是已故賭王何鴻燊的原配夫人。正因為這層顯赫的親戚關係，大眾總直覺她家底極其豐厚。不過，芷珊在節目中大耍搖頭否認：「我真係唔係有錢人嚟㗎！」黎芷珊無奈解釋，其親生父親在她18歲那年便不幸離世。雖然她與何家的親戚關係是鐵一般的事實，但何鴻燊家族龐大、親戚眾多，並非每個人都如外界想像般大富大貴。她亦透露自己與黎登家族及何家各房的關係一直非常融洽。

賭王姑丈何鴻燊親自鋪路引薦入TVB

談到已故的姑丈何鴻燊，黎芷珊話語間充滿了感激之情。她憶述當年父親早逝，何鴻燊非常擔心她們兩姐弟的將來與生計，於是主動聯絡她，希望能為這位侄女安排一條踏實的出路。當時黎芷珊已經加入娛樂圈並以歌手身份發展，何鴻燊認為既然她已經入行，不如就繼續在這一行深耕，會比較適合她的性格。加上何鴻燊覺得電視台的工作相對有保障，於是便親自透過人事關係，極力推薦黎芷珊加入TVB工作。

何鴻燊認為電視台的工作相對穩定，於是透過關係推薦她加入TVB。（YouTube@紅查館）

九年青春換來全台「爆騷王」

順利進入TVB後，家人和姑丈都認為做兒童節目的收入會比較安穩，於是黎芷珊被安排加入了兒童節目組，而這一留，便是長達九年的青春。黎芷珊坦言，自己追求生活的安穩，而兒童節目主持的職位，正好源源不絕地為她提供穩定的薪酬收入，讓她感到無比安心。在兒童節目組的全盛時期，黎芷珊幾乎成為了全TVB的「爆騷王」。單是兒童節目一星期就要雷打不動工作五天，後來她更兼顧主持《城市追擊》等王牌節目，排山倒海的工作量令她的「騷錢」和收入非常可觀且穩定。