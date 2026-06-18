飛常日誌II｜洪永城化身絕世好男友　自爆後天培養暖男全因老婆

《飛常日誌II》昨晚（17日）一集焦點劇情，芷珊Joyce（高海寧飾）即將調往上海交流，基於種種原因，作為男友的陳杰（洪永城Tony飾）竟於最後一刻才知道，為此尚偉（馬國明飾）與勝祥（徐榮飾）擔心「世界大戰」，豈料得悉消息後全程擺出一副嬲樣的陳杰，原來只是為未能好好為Joyce準備離港前的一切細軟感到著急，令Joyce大為感動！

因為唔知陳杰唔知情，尚偉唔小心爆咗響口，但知道衰咗嗰吓，佢同勝祥嗰吓對望真係笑死人。（公關提供）

洪永城嬲爆爆質問高海寧

一直對Joyce疼愛有加的陳杰，昨晚當知道自己差不多是最後一人得悉Joyce要離港一年的消息時，先是嬲爆爆：「所有同事都知道，唯獨我唔知道，點解？你當我咩人呀」、「你覺得係我問題呀？」但當Joyce懷著「必死」心情向陳杰認錯時，表面一再否定Joyce的陳杰突變佻皮：「重點係你唔早啲同我講，畀時間我準備呀！」原來為了幫Joyce盡快適應上海生活，阿杰不但連防敏牙膏、加濕器及鞋墊都準備好，又承諾會安排假期幫Joyce照顧囡囡，窩心細心程度爆晒燈，加上阿杰全程柔情蜜意又口甜舌滑，令Joyce感動到又笑又喊，整個場口粉紅氣泡爆滿。

得悉一切後嘅陳杰原本一面嬲爆爆咁搵Joyce「算帳」。（公關提供）

高海寧自爆拍攝時被洪永城感動到NG4次

談到劇中阿杰「絕世好男友」人設，高海寧（高Ling）受訪時坦言亦是其理想擇偶條件：「默默為另一半做好多嘢同呵護對方，呢一啲平淡得嚟又好warm嘅感情係好珍貴嘅，都符合我理想伴侶條件，因為阿傑嘅性格非常穩定同温暖，啱我而家想要嘅。」高海寧續指由於阿杰人設太好，自己拍攝期間也一度被洪永城角度感動到要NG：「有一場戲我同Tony拍咗4take，我每一take都會畀佢啲對白感動到喊。」並笑言現實生活中的洪永城與阿杰有點不同：「Tony會有趣同活潑啲、鍾意玩同旅行。」

高海寧感動到又喊又笑嘅冧樣真係令人好入戲。（公關提供）

洪永城連接霸屏翡翠台黃金時段 8點半「暖男」VS 9點半「寸嘴男」各有賣點

最近接連於《飛常II》及《走過歷史大地》兩檔黃金時段亮相翡翠台的洪永城，8點半時是「口甜暖男」，但去到9點半檔卻搖身一變成「窒頭窒勢男」，到底哪一個才更貼近真正的他？對此，洪永城受訪時笑言暖男寸嘴男兼備：「暖男係後天培養嘅，因為我老婆係乜都衝嘅人，所以我要背後幫佢做番balance同埋預備番晒所有嘢。至於窒人哩，我唔係每個人都咁做，好朋友先會咁做，好似翠如咁，其他主持我點敢做呢樣嘢，同埋最緊要係為效果，觀眾睇得開心。」

估唔到到最後洪永城係「暖男大爆發」。（公關提供）

馬國明徐榮被嚇到「眼碌碌」兼「頭擰擰」

風格以輕輕鬆鬆見稱的《飛常II》，昨晚這段「衝突戲」加插了一段很搶的笑位，就是當阿杰嬲爆爆時，其死黨阿偉及勝祥在旁嚇至「眼碌碌」兼「頭擰擰」，擔心阿杰與Joyce隨時開戰，又驚又要食花生的狀態十分爆笑，而馬明及徐榮的「神同步」食花生樣，亦顯示了二人的默契及火花。

嚇到「眼碌碌」兼「頭擰擰」。（公關提供）