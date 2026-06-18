曹永廉洛杉磯開騷突遇失聲陷恐慌　發文感激馬國明蕭正楠義氣救場

曹永廉日前與馬國明及蕭正楠攜手前往美國洛杉磯舉辦演唱會。演唱會期間，曹永廉突發失聲狀況，令他頓時不知所措。所幸在馬國明與蕭正楠兩位摯友的全力協助與默契配合下，最終成功克服危機，順利完成整場演出。



馬國明、蕭正楠與曹永廉分別穿上「超人」綠紅藍戰衣。(ig@kennethmkm)

曹永廉洛杉磯演唱會意外失聲

提及這場意外，曹永廉在台上對觀眾表示，蕭正楠極具義氣地替他頂替了一首歌曲，而馬國明甚至在歌曲不熟的情況下，也毫不猶豫地衝上台支援。曹永廉感性地說，正因為三兄弟一齊撐住，才成功過了難關。沒想到台下觀眾反應也十分熱烈。他表示非常期待能有機會再次返場演出。

曹永廉洛杉磯演唱會意外失聲。（小紅書＠范范留学美国）

經過檢查證實聲帶發炎

曹永廉行程結束回港後立刻去做了詳細檢查，證實是聲帶發炎。醫生除了開藥還叮囑他要「收聲」好好休養。然而，由於後續工作行程緊湊，阿廉坦言只能「頂硬上」。除了月底需北上為新演出彩排外，7月更有數場演唱會重任，三兄弟還計劃進錄音室灌錄新單曲《三生有幸》。在受訪末段他亦由衷感謝了兩位好兄弟日前的悉心照顧。

曹永廉洛杉磯演唱會意外失聲。（小紅書＠范范留学美国）

曹永廉發文感激馬國明蕭正楠相助

曹永廉近日再度發文感謝馬國明與蕭正楠。他回憶道，演出當天醒來便驚覺嗓音有異，心裡極其不安；豈料在開場前兩小時的最後一次彩排中，竟然徹底失聲，讓他陷入前所未有的恐慌與無助，一度懷疑自己能否順利完成演出。

曹永廉發文感激馬國明蕭正楠相助。（IG@chowinglim）

曹永廉在文中寫道：「謝謝你們陪我一起唱，陪我一起扛。這一晚或許不完美，卻讓我收穫太多了溫暖。謝謝兄弟們，謝謝每一位來到現場的朋友。這個夜晚，我會記很久很久。」文章發出後不少網民紛紛湧入留言區，為他加油打氣，叮囑他一定要好好休息。