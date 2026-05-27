曹永廉北上宣傳變「毒王」？蕭正楠控被傳染：叫左你唔好錫我個囝

蕭正楠與曹永廉昨日（26/5）齊齊出席由二人主持的全新綜藝節目《夫妻肺片》的宣傳活動。這對圈中著名的「歡喜冤家」一出場便火花四濺，受訪時大談節目亮點之餘，蕭正楠更在現場大爆料，控訴曹永廉將感冒傳染給他，甚至波及家人。

節目探討夫妻相處 爆料暗中改變更勝攤牌

提及新節目《夫妻肺片》，兩位主持透露節目旨在探討夫妻之間的相處之道。蕭正楠與曹永廉接受《香港01》訪問時表示，節目中展現了夫妻間如何處理摩擦，雖然有爭吵，但觀眾能在當中有所得著。

被問到兩人在婚姻生活中，與太太是誰主導「上把位」或「下把位」時，曹永廉笑言自己從不分這些，最重要是「做得啱就大聲，做得唔啱就收皮。」，並強調夫妻間太了解彼此，不需要刻意偽裝。蕭正楠則幽默自嘲：「我哋而家兩個喺屋企，都是『下把位』，我個囝先係『上把位』！只要個囝一發脾氣或者病咗，大家都會第一時間圍住佢轉，根本冇時間起衝突，大家嘅心思都一致放喺小孩子身上。」

蕭正楠大爆囝囝染病遭曹永廉感染。（陳順禎攝）

曹永廉內地宣傳播毒 蕭正楠全家無一倖免

蕭正楠無奈大爆，自己最近不慎患上感冒，而罪魁禍首正是身旁的曹永廉！蕭正楠透露，兩人早前一同前往內地宣傳演唱會，期間朝夕相對，結果被曹永廉傳染。

更慘的是，感冒病毒隨後在蕭正楠家中蔓延。蕭正楠笑稱：「我叫咗佢唔好錫我個囝，明知自己病就唔好錫，錫完之後個囝開始流鼻涕，又流鼻水，然之後又咳，呢幾日仲發緊微微燒。」此時，身旁的曹永廉不改愛開玩笑的本色，笑說：「咁樣佢免疫力咪會好啲囉。」讓蕭正楠哭笑不得，直呼「咁係咪要多謝你呀！」

所幸蕭正楠透露，兒子雖然有些微燒，但精神狀態依然很好，只要父母陪伴玩耍便十分投入。被問到太太有沒有因此責怪曹永廉？他笑稱：「呢啲唔使人鬧啦，如果連自己都唔識諗嗰啲就算啦！」

蕭正楠與曹永廉今日出席節目宣傳活動。（陳順禎攝）