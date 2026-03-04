蕭正楠曹永廉馬國明4月佛山開騷！結拜發毒誓互相拆台笑爆網民

圈中出名的好兄弟蕭正楠（阿蕭）、曹永廉（阿廉）與馬國明，近日破天荒組成全新「型男大叔」限定組合，並將於下個月（4月11日）齊集佛山舉行盛大演唱會！為了替這次兄弟班的「第一戰」強勢造勢，三位大男孩於日前（3月2日）在社交網上載了一段熱血又極具喜感的宣傳短片，三人手持咪高峰大搞「義結金蘭」儀式，更發下令人捧腹大笑的「毒誓」保證絕不失約！



馬國明、蕭正楠（阿蕭）及曹永廉（阿廉）將於下個月（4月11日）齊集佛山舉行演唱會。（IG@kennethmkm）

「燒馬槽」結拜立毒誓 互相拆台笑爆嘴

三人在宣傳片中以三人的姓氏諧音組成組合「燒馬槽」（蕭、馬、曹），並煞有介事地唸出結拜誓詞：「我哋不求同年同月同日生，但求同年同月同日開Show！」為了證明開騷的決心，三人輪流發下「毒誓」，表明如有失約者將面臨極度殘酷的懲罰。不過，這場神聖的發誓大會最終卻演變成「互相拆台」的爆笑大會。

曹永廉首先發功，表示若失約願受「10日便秘」懲罰。怎料阿蕭秒速踢爆：「你向來都便秘㗎喎！」慘被篤爆的阿廉唯有狠心加碼改口：「咁20日便秘！」

蕭正楠接著揚言，若違誓願受「開車無油」之苦。結果輪到阿廉報仇反擊：「你兩架車都係電動車嚟㗎喎！」阿蕭只好尷尬更正：「咁就無電啦！」

出名熱愛踢足球的馬國明則狠下誓言：「我都願受踢波入唔到波！」阿蕭聞言立刻反問：「嘩，好毒喎！不過你唔係守門員咩？」全程九唔搭八，極具綜藝效果。

網民食花生大讚：阿廉最毒最有誠意！

這段火花四濺的短片曝光後，隨即引來大批網民「食花生」留言，大家都被這三位大叔的幽默感徹底擊倒。

不少網民對一向甚少開金口的馬國明感到好奇，搞笑留言詢問他究竟是否懂得唱歌。更有網民笑指曹永廉的誓言最狠毒：「20日便秘嗰個先係真漢子，隔住個芒都覺得痛，非常有誠意！」

由於三人的互動實在太有喜感，網民紛紛提議他們乾脆不要唱歌，上台做「棟篤笑」效果可能更好：「由廉伯同阿蕭喺台上互窒齋講，馬明就全程喺台上做天然呆觀眾，咁樣已經好有綜藝效果喇！」