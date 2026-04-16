曹永廉內地開騷「港普」獻唱　「癡心」唱成「癡線」引全網爆笑

馬國明、蕭正楠以及曹永廉三人近日於內地舉辦《最佳拍檔神馬隊友音樂會》，吸引大批粉絲到場支持。但曹永廉（阿廉）卻因「港普」發音獻唱意外成為全場焦點，獻唱片段更在網絡瘋傳，引全網爆笑。



馬國明、蕭正楠以及曹永廉三人近日於內地舉辦《最佳拍檔神馬隊友音樂會》。（小紅書@Limlim曹永廉）

「港普」獻唱引全網爆笑

曹永廉在音樂會上深情獻唱林憶蓮名曲《聽說愛情回來過》，正當全場沉浸在憂傷旋律之際，他卻因「港普」發音問題搞出大笑話。當唱到歌詞「癡心的你曾經找過我」時，他將「癡心」發音唱成粵語諧音的「癡線」，深情告白瞬間變成「鬧人」現場，相關片段隨即在網上瘋傳。

曹永廉因「港普」發音問題搞出大笑話。（小紅書@Limlim曹永廉）

將歌詞「癡心的你曾經找過我」唱成「癡線的你曾經找過我」。（小紅書@Limlim曹永廉）

好友蕭正楠帶頭揶揄

片段曝光後，蕭正楠在網民的貼文下留言：「癡線的你別來找我」，隨即引起網民哄動。大批網民表示聽完阿廉的版本後「回不去了」，紛紛留言指：「一瞬間忘了原歌詞是『知心』還是『癡線』了，去搜了一遍歌詞」、「我無癡線啊廉」，更戲稱曹永廉是被演戲耽誤的喜劇天才。

大方認錯並拍片「補鑊」

面對全網熱議，曹永廉展現大方幽默的一面，先在社交平台發文求饒：「我知錯了，請大家高抬貴手」，並承諾「會再練好普通話」。隨後他更特意拍攝短片重新演繹該段歌詞，並詢問網民：「我有沒有唱得更好點了？還是你們鍾意上次個版本呢？」雖然他極力挽回形象，但網民仍紛紛留言笑指：「我還是喜歡癡線的唱法」。