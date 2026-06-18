走過歷史大地｜洪永城鬼馬聲演免還錢　黃翠如反擊當眾追討十年債

撰文：河伯
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《走過歷史大地》昨晚（17日）第三集，洪永城及翠如轉戰埃及心臟地帶-樂蜀，走訪神秘帝王谷及哈姬蘇神廟。其中，二人為了親身體驗直擊考古學家霍華·卡特發現少年法老圖坦卡門陵墓及倒流回到揭開陵墓前一刻，以及3年後在圖坦卡門主墓室見到黃金面具畫面，先後透過AI技術穿梭回到1922年及1925年。還有震撼呈現古埃及底比斯（今樂蜀）龐特遠征歸來畫面，沿途動物像真度極高。

二人穿梭回到1922年。（公關提供）

黃翠如千年古蹟前討10年舊債

昨晚一集，洪永城同翠如互窒位依然搞笑，尤其是洪永城連環上演「戲精上身」，首先化身「法老」，以凌厲眼神講出咒語：「如騷擾法老的安寧，死亡之翼將降臨其身。」翠如完全無有怕，更加暗笑：「好彩有字幕。」；其次就化身有傳發現圖坦卡門陵墓真正第一人的12歲「送水仔」侯賽因，翠如擔任旁述講故仔，洪永城則半蹲擺出天真無邪單純樣扮侯賽因，連口音都扮埋；最後洪永城還玩埋「聲演」，將自己聲音配上翠如靚樣，鬼馬講：「洪永城爭我錢，一世都唔使還。」翠如亦不甘示弱用真聲：「10年前你就欠我1千蚊，喺聖殿面前依家唔還下一世都要還。」相當搞笑。

洪永城戲精上身化身「法老」。（公關提供）
二人主持風格爆笑有趣。（公關提供）

二人向來愛鬥氣，就連飲杯薄荷茶都要「開火」，翠如：「你認為咁樣就係體驗過埃及人生？」、「你可唔可以唔好咁求其」，洪永城立即反駁：「求其從來都唔會同我有關聯。」互動畫面非常精彩。

連飲薄荷茶都鬥氣。（公關提供）

洪永城孖翠如上演古埃及爆趣劇

至於今晚（18日）一集，洪永城和翠如就轉戰阿斯旺，走訪努比亞村及阿布辛貝神殿，透過AI技術親身體驗公元前47年「埃及妖后」克莉奧佩特拉七世的尼羅河巡遊畫面及穿梭去到公元前1244年與法老拉美西斯二世互動。

二人同拉美西斯二世互動。（公關提供）

洪永城扮神像「便秘表情包」誕生

在努比亞人面前，洪永城和翠如繼續互窒不停，當翠如體驗手搖織布機表現不佳，洪永城狂窒：「係咪大家閨秀就睇呢鋪。」不特止，二人在體驗與鱷魚接觸時，大膽翠如更手抱鱷魚，仲玩「頭鱷鱷」，至於洪永城就驚驚青青，畫面非常爆笑。搞鬼的洪永城還在阿布辛貝神殿面前半蹲式「紮馬步」扮神像，竟不小心攰到現「便秘樣」兼扭晒Pat pat，翠如忍不住：「畀多少少定力。」爆笑十足。二人還與拉美西斯二世上演一場「呼喚風」離奇爆趣劇。

二人同鱷魚互動，翠如超大膽！（公關提供）
洪永城扮神像攰到現「便秘樣」好搞笑。（公關提供）
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