走過歷史大地丨黃翠如花巨款請飲嘢　獲洪永城封「埃及一日富戶」

旅遊節目「黃金拍檔」洪永城（Tony）及黃翠如（Priscilla），近日馬不停蹄為全新綜藝節目《走過歷史大地》飛往世界各地取景，轉眼間二人已去到第四站開羅繼續進行拍攝。



《走過歷史大地》到第四站開羅進行拍攝。（公關提供）

洪永城返港黃翠如獨自留守開羅

來到第四站，最特別的地方是因工作關係，Tony需短暫離隊返港順道享受家庭樂、翠如則要獨自留守開羅做「望Ton石」。搞笑的是，沒有了好拍檔Tony在身邊，翠如不但冇晒精神、要靠打視像給蕭正楠同兒子「蕭哈哈」一解相思之愁外、仲變埋「爛瞓豬」日瞓夜瞓；而只要有精神，翠如便會不停對空氣練拳，竭盡所能待Tony回歸後送上最好的「見面禮」，十分搞笑。

沒有洪永城的黃翠如大瞓特瞓，仲要冇晒心機。（公關提供）

洪永城黃翠如近距離見證3400歲木乃伊

Tony返抵開羅後，二人與攝製隊即馬不停蹄四出拍攝，其中兩個景點是開羅埃及博物館，及哈利利市集。在1902年正式開幕的開羅埃及博物館中，兩位主持入近距離見到圖坦卡門太公及太婆 (尤亞及圖玉) 的木乃伊，兩名木乃伊加起來超過3400歲。至於哈利利市集，是中東地區歷史最悠久、規模最大的傳統市集之一，Tony與翠如走入了其中一間超過250年歷史的咖啡館歎茶之餘，還順便搜羅特色古埃及物件，包括埃及神模型、莎草紙畫及護身符符號等。

開羅埃及博物館。（公關提供）

黃翠如豪花1850元請台前幕後飲珍珠奶茶

為了慰勞幕後，今次輪到翠如自掏腰包請Tony及幕後飲珍珠奶茶，9杯飲料竟花了1850元！不過事後搞清楚原來是1850元埃及鎊，亦即270港元左右。翠如表示雖然聽落價錢與香港相若，但她補充指由於埃及生活指數只是香港3分1，故以270港元買9杯手搖飲品已是「富戶」，而Tony亦賣口乖封翠如為「埃及一日富戶」。