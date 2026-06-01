走過歷史大地丨黃翠如頭頂鱷魚勁大膽　洪永城記錄當地純真童聲

「金牌旅遊拍檔」洪永城（Tony）和黃翠如（Priscilla）為全新綜藝節目《走過歷史大地》飛往世界各地拍攝，二人繼續遊走埃及來到最新一站阿斯旺，分別走訪努比亞村、菲萊神殿及阿布辛貝神殿。



洪永城黃翠如遊走埃及來到最新一站阿斯旺。（公關提供）

洪永城黃翠如走訪努比亞村

努比亞人在公元前800年左右入侵征服整個埃及，建立了古埃及第25王朝，定居在埃及南部同蘇丹北部尼羅河沿岸，已經有4000幾年歷史，努比亞人不講古埃及語，擁有自己語言及文化。努比亞人除了在建築物外牆油上鮮艷色彩傳統彩繪最為人熟悉外，其次就是他們視鱷魚為守護神，直到現在還有努比亞人在家養鱷魚。Tony和Priscilla走訪當地人家，冇有怕跟鱷魚互動，Priscilla更將鱷魚放在頭上，認真大膽！

Priscilla好大膽呀，將鱷魚放頭上。（公關提供）

坐帆船遭兩名小朋友「突襲」唱歌

Tony和Priscilla在阿斯旺尼羅河上乘坐帆船往努比亞村，體驗努比亞人生活，突然有兩名當地小朋友坐住衝浪板、捉住船的邊緣唱歌，Tony和Priscilla聽得如痴如醉，Tony更忍不住用手機攝錄：「好休閒呀，攞住呢個衝浪板唱歌畀你聽。」Priscilla瘋狂激讚：「佢哋唱歌把聲真係好好聽。」

有兩名當地小朋友坐住衝浪捉住船邊緣唱歌，Tony同Priscilla聽得如痴如醉。（公關提供）

黃翠如貼心幫幕後人員降溫敷Ｍask

另外，在阿斯旺出發要坐三個半小時車程才到拍攝目的地阿布辛貝神殿，Priscilla眼見一班幕後工作人員連日來拍攝曬到燶兼塊面乾晒，主動拿Tony買的面膜逐一幫工作人員敷mask，她說：「你哋呢個皮膚質地，5分鐘之後就乾晒。」還向其中一名工作人員講笑表示：「你塊面都真係幾大。」令現場笑聲不斷，同時不忘敦促大家要趁機補眠。