走過歷史大地｜洪永城爆黃翠如着「阿婆底褲」？　時隔13年再重聚

有「金牌旅遊拍檔」之稱的洪永城和黃翠如現馬不停蹄為綜藝節目《走過歷史大地》飛往世界各地進行拍攝，繼首站羅馬、第二站倫敦之後，第三站就去到有「世界時尚之都」美譽的巴黎，走訪聖母院、香榭麗舍大街、巴黎鐵塔等地拍攝，期間二人不忘互窒打鬧，真實自然的主持風格相當爆笑。



有「金牌旅遊拍檔」之稱的洪永城和黃翠如現馬不停蹄為綜藝節目《走過歷史大地》飛往世界各地進行拍攝。（TVB圖片）

洪永城慘遭翠如幕後逼迫

根據製作組在今日（4日）發布的巴黎拍攝花絮搶先看片段，洪永城和翠如先後走訪著名景點聖母院、point d ‘Arcole（阿爾科萊橋）、巴黎鐵塔等多個地方拍攝。難得來到「世界時尚之都」，又怎麼能不瘋狂Shopping？當兩人去到「世界三大購物大道」之一的香榭麗舍大街時，翠如即告知洪永城梁諾妍Inez（Tony太太）有一個想買很久的名牌手袋在遠處有售，洪永城聞言即藉口多多故作忙碌：「我要拍嘢喎」、「記住話佢聽，我成程日接夜、夜接日拍攝，冇時間休息同買袋。」豈料語氣未落即遭翠如及幕後輪流踢爆得閒，最後只能心不甘、情不願地步向買袋之路，十分爆笑。

黃翠如買了一件法國水手裝送給兒子「蕭哈哈」。（TVB圖片）

洪永城籍口多多不情願買名牌袋給老婆梁諾妍，仲叫翠如要為他保守秘密。（TVB圖片）

洪永城翠如去到邊都勁掛住小朋友

雖然最終未知洪永城有否真的買手袋送老婆，但二人確有百忙中抽空掃戰利品。洪永城除勁Sweet地為家中工人姐姐突破「老土」心理關口破例買磁石、並為兩名囡囡買了兒童餐墊，寄望她們用了後能專心吃飯之餘，自己也能發揮所長順道講解當地歷史。至於翠如，則買了一件法國水手裝送給兒子「蕭哈哈」，並笑言：「買大咗少少，兩歲架，等佢着耐啲先。」盡顯慳家本色。

戴上墨鏡的洪永城有型地擺拍，咁Chok得唔得先。（TVB圖片）

黃翠如身穿粉色系洋裝上陣兼大騷修長美腿，少女味濃厚。（TVB圖片）

洪永城爆黃翠如着「阿婆底褲」？

今站二人繼續瘋狂留倩影，當翠如在point d ‘Arcole上瘋狂擺Pose拍照時，在旁呆等的洪永城即「出口術」搞破壞，一時叫黃翠如跳落海、一時話黃翠如頭上有屎、一時又話黃翠如著「阿婆底褲」，十分Naughty。

洪永城和黃翠如再合作掀回憶殺。（TVB圖片）

洪永城和翠如還原13年前經典Pose。（TVB圖片）

洪永城和翠如還原13年前經典Pose。（TVB圖片）

洪永城和翠如還原13年前Pose掀回憶殺

洪永城和翠如再次合作拍攝旅遊節目，的確掀起大家不少回憶殺。而日前他就在社交網站上載了一段短片，復刻13年前在節目《走過浮華大地》的經典Pose，就好像在倫敦塔橋旁燦笑拍攝，二人細心地還原當時的Pose動作，多年來容貌幾乎零變化，還不忘展現鬼馬本性，互相打趣，畫面相當爆笑。Tony留言寫道：「是我們的回憶，也是你的回憶。」吸引不少網民紛紛湧入留言：「你哋都Keep得咁好」、「好喜歡你兩個嘅默契」、「也是我的回憶殺」急不及待想收看節目。