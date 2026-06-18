旨呈30億赤柱豪宅再因黑雨遇災　金屬架散架仍幽默自嘲未算最勁

撰文：薯條
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今日（18日）黑雨警告生效，全港天氣惡劣，樂隊「享樂團」主音兼富二代男星旨呈（鄺旨呈）的豪宅再次淪為重災區。他的30億赤柱獨立大屋曾多次因惡劣天氣受損，今次黑雨亦未能倖免。

旨呈的豪宅多次因惡劣天氣而受損。 （IG@andy3think）
曾有報導指旨呈是坐擁十億身家的闊少，他的母親正正是上市集團「現代美容」的創辦人兼主席曾裕。（IG/ @andy3think）

黑雨來襲豪宅巨型金屬架倒塌

旨呈在社交平台分享的最新動態，其豪宅的戶外庭園一片狼藉。從照片可見，一個大型金屬架結構整個倒塌並散落一地。不過身為屋主的旨呈似乎十分淡定。他在照片上寫道：「大家唔使擔心，黑色暴雨，唔係最勁」。面對滿地棚架殘骸，他更發揮幽默本色補充：「起碼加埋八號風球先有料到」。看來對於豪宅屢次受災，他已經習以為常，見怪不怪。

旨呈30億超級豪宅又遭殃。（IG＠andy3think）

豪宅逢風必災曾現水浸漏電危機

其實這座超級豪宅早已是惡劣天氣下的「常客」，幾乎淪為颱風暴雨打卡點。回顧昔日，當10號風球襲港時，大宅玻璃窗曾被狂風吹爆導致內部嚴重漏水，全屋上下需動用水桶及毛巾嚴陣以待，過往亦屢次出現泳池水倒灌和花園樹木倒塌等「逢風必災」慘況。

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
旨呈表示天台失守水浸。

而在早前黑雨期間，大宅同樣未能幸免，旨呈當時更拍片直擊室內嚴重水浸，並發揮幽默本色自嘲：「喺未瞓醒嘅情況下，勁多人DM，我知啦我知道黑雨啦。轉頭同大家報導屋企水浸嘅情況。屋企水浸KOL。」難怪今次面對黑雨造成的損毀，旨呈依然淡定，看來這位「水浸KOL」見慣大場面，心臟夠晒強大。

黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
黑雨下旨呈赤柱豪宅再次水浸。（IG@andy3think）
旨呈為豪宅玻璃窗黐滿膠紙。（IG@andy3think）
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