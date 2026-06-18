容祖兒神級點讚惹驚喜嘉賓熱議　內地歌手陳粒紅館騷售罄震撼加場

內地唱作女神陳粒，日前正式宣布將於8月8日首度進軍香港紅磡體育館，舉行「一粒」十週年巡迴演唱會。由於反應極其熱烈，隨即宣布加開8月9日一場。然而，在全城瘋狂搶飛的同時，更讓全港樂迷集體振奮的，竟是一個來自香港樂壇天后容祖兒（Joey）的「神級點讚」，網民紛紛猜測容祖兒是否會現身做嘉賓。

陈粒「一粒」十周年巡回演唱会海報。（Facebook@Golden Deer Jr Entertainment）

樂迷化身偵探敲碗「夢幻聯動」

事緣有眼尖的細心網民在社交平台上發現，容祖兒竟然悄悄在陳粒宣布加場的相關宣傳推文中點了讚，引發了樂迷的跨界別熱烈討論。兩位音樂才女，突然出現這意想不到的「網絡交集」，令大家紛紛猜測兩位才女背後是否正密謀著什麼驚喜。

網民在加場相關Post中，發現了容祖兒的點讚。（IG截圖）

網民推測兩大現身可能性

有粉絲紛紛留言調侃容祖兒：「這個女人自己最近不開個唱，反而到處去看別人的演出！感覺就算當晚不是上台做嘉賓，她也極大機會坐在台下當觀眾。」亦有更多樂迷極度期待她們能帶來音樂上的正面碰撞：「她們兩個私底下認識嗎？有沒有可能同台呢？」由於這次是陳粒首度登上香港紅館的主場演出，容祖兒現身支持的機率可謂極高。大批幸運買到飛的歌迷特別希望能夠親眼見證容祖兒以「特別嘉賓」空降紅館四面台。