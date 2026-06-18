監製細榮預告姜濤演唱會超爆嘉賓　網民瘋狂猜舒淇馮德倫壓軸登場

撰文：亞瑟
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男團MIRROR的人氣王姜濤將於6月19日起，假澳門隆重舉行一連3場的《LAVA》個人巡迴演唱會終結站。為了迎戰這場意義重大的壓軸演出，姜濤連日來正與團隊進行地獄式排舞。而他的御用演唱會總監兼監製莊少榮（細榮），日前就在社交網大方分享了排舞室的最新實況，更率先上載了與姜濤及一眾舞蹈員的開心合照。

演唱會總監莊少榮在IG分享了姜濤排舞實況。（IG＠chongsiuwing）

監製細榮預告最後一場有「太大件」神秘人

除了排舞靚相吸睛，監製細榮公開預告，這次澳門終點站將會邀請「超爆」的重量級嘉賓現身，不過他隨即開玩笑指自己「把口好密」堅決不肯透露半點風聲。細榮搞笑地在社交網留言寫道：「我係監製，夠大未？我要爆就真係好忙喇！唔通我話畀大家知，最後一站最後一場，每次單身時間會約會乜嘢人咩……太大件唔講得㗎。」

細榮預告有「超爆」嘉賓。（IG＠chongsiuwing）

網民偵探上身點名馮德倫與舒淇夫婦

面對監製拋出的超大懸念，一眾粉絲隨即展開瘋狂的「盲猜大賽」，紛紛化身娛樂圈偵探，在留言區列出心目中的神仙級嘉賓名單。當中呼聲最高的，莫過於與姜濤私交甚篤的馮德倫與舒淇夫婦。由於馮德倫之前曾執導姜濤的《Every Single Time》MV，兩人在音樂與視覺上火花四濺，加上影后舒淇本身也是出了名的風趣幽默，這對巨星夫婦如果能空降澳門舞台，絕對稱得上是細榮口中的「超爆」與「太大件」。

另外，樂壇另一對模範夫妻張繼聰與謝安琪亦成為了網民的熱門點名對象。張繼聰向來對後輩照顧有加，若他能帶同太太謝安琪一同登台，以兩人的超強唱功與舞台幽默感，定能為姜濤的巡唱終結站畫上完美的句號。

有網民留言疑似跟姜濤關係密切的馮德倫及太太舒淇，或張繼聰帶同太太謝安琪登場。（IG@stephenfungible）
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