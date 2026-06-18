王梓軒包辦品牌全球宣傳歌　邀得ZB1成員Matthew親姐助陣

梓軒在韓國K-Swiss聖水旗艦店與一眾韓國KOL拍攝。（官方提供）

音樂才子王梓軒（Jonathan）獲品牌邀請再度與著名編舞導演Joe Tuliao合作，聯手製作極具欣賞價值的MV與舞蹈企劃。為配合K-SWISS勇於推陳出新、邁向新世紀的全新形象品牌，既致敬以往的傳奇人物，同時處於當代文化潮流的尖端，王梓軒特別創作《You Already Know》作為是次品牌60周年主題曲的名字。

You Already Know Digital Cover（官方提供圖片）

王梓軒對參與這個大型企劃深感榮幸，更一手包辦作曲、填詞、監製及編曲，以全英語創作：「呢個對我冇難度，因為最近籌備新戲，都一直創作緊英文歌。今次用《You Already Know》做歌名，顧名思義就係『你早就知道』嘅意思，代表住K-SWISS呢個品牌歷史悠久，喺我們每個人唔同嘅時期，生活裹面都有呢個品牌出現。我細個打網球都着K-SWISS；好多唱Hip-hop同R&B嘅音樂人，演出嗰陣都着K-SWISS，可見品牌幾咁有代表性。品牌畀人一種好熟悉嘅感覺，又不斷勇於創新，所以歌曲嘅前半段有啲千禧年代嘅感覺，後半段就變得非常有現代感、節奏強勁。我想用音樂帶大家見證品牌60年嚟嘅蛻變。」

MV_photo（官方提供圖片）

為了隆重其事，王梓軒更再度邀來著名編舞導演Joe Tuliao共同擔任企劃的聯合策展人，這兩位非凡的創意推手，為整個項目注入了靈魂與視覺定位。他透露與Joe於兩年前認識，兩人一拍即合：「之前我首《Low Key》已經由佢為我編舞，佢可以好快幫我構思又型又有敍事感嘅舞步，我哋合作已建立默契，今次再合作相信會畀更多驚喜大家！」

梓軒與排舞老師Joe的合照。（官方提供圖片）

邀來韓國ZB1成員Matthew胞姊Yaebin Seok演出

為了最佳效果，是次MV集結來自加拿大、韓國、中國、法國及香港的頂尖舞蹈表演者，包括：韓國商業與創意舞蹈界領軍人物Mina Myoung、Jane Kim、Yaebin Seok、Nihoo、K-pop 女團iChillin成員E.Ji、植根於巴黎與香港的Anisha Thai、曾與Rihanna同台的Tony Giroux及香港新興舞團Ayo Crew同時演出。

Jonathan Wong & Mina Myoung（官方提供圖片）

Jonathan Wong & Jane Kim（官方提供圖片）

Jonathan Wong & Nihoo（官方提供圖片）

Eji&Jon（官方提供圖片）

當中韓國人氣舞者Yaebin Seok的參與更別具意義，原來王梓軒與Yaebin於MBC《Music Core》的演出舞台上首度相遇，及後逐漸成為好友。其後王梓軒更邀請Yaebin參演其創作的電影《Rags 2 Richmond》，今次再次邀請Yaebin攜手合作K-SWISS 60 周年企劃，緣份可謂一脈相承。

韓團ZEROBASEONE石友鉉的姐姐Yae也有參與拍攝。（官方提供圖片）

值得一提的是，這是Yaebin首次為商業品牌參與舞蹈企劃，王梓軒坦言過去兩次合作的準備時間非常緊迫，Yaebin更笑稱：「我不會再為你這樣做了，但這次是我第一次在香港，我覺得這裏真的很好、很方便，也非常舒適，應該是個不錯的定居地。」一直以來以舞者身份為人熟悉的她，看到胞弟——人氣男團ZB1成員（Matthew Seok）在幕前發展的亮眼成績後，亦逐漸對鏡頭前的演出抱持更開放的態度，期望未來能挑戰更多元化的演出範疇：「我已經教跳舞十年了，我喜歡與不同的人分享，但漸漸地我對自己失去了熱情，所以我有一種很強烈的渴望，想站在舞台上表演，為自己跳舞。」Yaebin亦提到她早前特別到韓國，支持弟弟的ZB1演唱會，與弟弟感情深厚的她說：「我們會傳很多訊息，他跟我說很想我，所以我有回韓國支持他，也有機會跟他一起逛街、聊天，我們是互相支持的姊弟。」

MV_photo（官方提供圖片）

回憶起這次的跨國合作，王梓軒分享道：「我哋只係排咗2、3日就正式開拍，因為大家已經完全可以跟到彼此嘅節奏。因為今次編舞有好多高難度舞步，要頻繁變陣而且節奏極快。我當時一邊多謝佢，一邊心諗，我一定要加緊鍛鍊，因為同場有咁多厲害嘅舞者，我都要攞返最佳狀態出嚟。」

盛舞者冠軍Anisha（官方提供圖片）

加拿大演員Tony Hiu參與了今次拍攝（官方提供圖片）