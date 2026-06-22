FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門｜門票攻略+購票連結+座位表

FNC五世代樂隊《FNC BAND KINGDOM 2026 IN MACAU》演唱會將於2026年8月29日在澳門倫敦人，倫敦人綜藝館舉行，會在金光票務、大麥網開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



《FNC BAND KINGDOM 2026 IN MACAU》演唱會海報（IG@wanxing.mo.ltd）

FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年8月29日

演唱會時間：下午4時正

演唱會時間：澳門倫敦人，倫敦人綜藝館

門票價錢：澳門幣MOP/港幣HKD :VIP STANDING$1,688 / VIP SEATED $1,688 / A$1,288 / B$888

《FNC BAND KINGDOM 2026 IN MACAU》演唱會購票福利（IG@wanxing.mo.ltd）

FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台 ：金光票務、大麥網

公開開賣日期：6月30日(二)

公開開賣時間：中午12時起

FNC五世代樂隊演唱會2026澳門 | 座位表

《FNC BAND KINGDOM 2026 IN MACAU》演唱會座位表（IG@wanxing.mo.ltd）

FNC BAND KINGDOM演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。