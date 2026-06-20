麥家琪曾患產後抑鬱抗拒生仔　重提性感照風波：我冇錯㗎成件事

麥家琪近日接受資深傳媒人汪曼玲專訪，剖白自己在31歲生第一胎時，一度患上嚴重產後抑鬱並抗拒長子。全力照顧三個仔女的她，強調對孩子一視同仁，全家人日常相處非常注重個人空間，甚至連吃飯都會依各自口味分開進食，給予彼此極大自由。



麥家琪係當年港姐大熱，但因裸照風波五強不入。（TVB電視截圖）

麥家琪近日接受汪曼玲專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露自己一家人都是分枱食飯。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

難忍分娩劇痛 初為人母陷產後抑鬱

麥家琪罕有地深入剖白當年患上產後抑鬱的經歷，她坦言在31歲生第一胎時，完全沒有料到「生仔」會如此痛楚，甚至形容過程猶如「死裏逃生」。習慣了日夜拍戲工作的她，產後突然覺得自己與外界隔離，加上荷爾蒙的劇烈變化，令她一度對初生兒子產生抗拒感。她直言：「突然之間隔離多咗一件咁緊要嘅嘢，其實我又係唔鍾意佢，覺得好煩。」她透露當時因為半夜要起身照顧BB而感到十分疲累，更為兒子未來的讀書問題而過度焦慮，不斷自行製造煩惱，最終察覺到自己情緒出現嚴重問題。

麥家琪在誕下第一胎時曾患上產後抑鬱。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

產前習慣了拍戲工作的麥家琪，產後生活步調驟變，突然覺得自己與外界隔離。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露當年完全沒有料到「生仔」會如此痛楚。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

「負負得正」克服情緒 給予子女充足空間

幸好，麥家琪後來成功靠自己調節心態，並主動向丈夫提出繼續生育，希望能「負負得正」。結果在生第二、第三個小朋友時，她已經懂得如何釋放自己，產後抑鬱亦沒有再復發。對於留在香港的三個仔女，麥家琪強調自己絕對沒有偏心，對待三人的準則和為他們準備的未來都一視同仁。她笑言大仔性格樂天，完全沒有受她當年的負面情緒影響。在日常相處上，麥家琪一家五口非常注重個人空間，她透露全家人連食飯都會根據各自的口味分開進食，絕不勉強湊在一起，給予彼此極大的自由度。

麥家琪後來主動向丈夫提出繼續生育，希望能透過「負負得正」來克服陰影。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露弟弟妹妹會覺得自己偏心。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

但麥家琪強調自己對三個仔女一視同仁，絕無偏心。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪公開與三個仔女的合照。（小紅書）

重提性感照風波 堅稱無錯並藉此教導女兒

訪問中，麥家琪亦大方重提年輕時拍攝性感照的風波。她堅定表示：「你問我一萬次，我臨死嗰一刻，我講嘅都係事實，我嗰件事入面我係冇錯呀，我冇錯㗎成件事！」她解釋當時十幾歲的自己只是發明星夢，想影模特兒相，卻被補習老師的攝影師男朋友欺騙。麥家琪坦言，現在會將這些親身經歷與女兒分享，教導她不要在意旁人的目光與閒言閒語。她更告誡女兒，即使與同學再熟絡，有些深層次的心底話也不需要全部講出來，要懂得劃清界線，好好保護自己。

麥家琪重提震撼性感照風波，堅稱自己無錯：當年被騙。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪教導女兒不要過分在意旁人的目光與網絡上的閒言相向。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥家琪透露自己自從被人騙後，就變得不太信人。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

20年婚姻細水長流 悟出「範圍之內自由翱翔」

談及與丈夫結婚20年的相處之道，麥家琪表示婚姻發展到現在，更多的是一種責任與承諾（Commitment）。她坦言多年的婚姻令當初的激情轉化為對整個家庭的愛，雙方的愛意都已經分散到家人身上。她形容現時夫妻間的相處模式是「範圍之內自由翱翔」，只要不越界、沒有做出如出軌等錯事，大家都有各自的自由空間。被問到會否怕婚姻出現危機，麥家琪笑言自己投放了20年心血在家庭上，絕對不會輕言離婚，展現出看透世事的豁達與人妻智慧。

麥家琪如今十分滿足自己的生活。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）