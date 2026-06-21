TWICE Sana造型被韓網抨擊似「底褲外露走光」　本人親自解釋真相

韓國女團TWICE成員Sana日前出席活動時，因一身大膽造型引發「走光」討論。對此，她事後親自在粉絲交流平台Bubble發文回應，還原當天情況。



6月18日，TWICE現身首爾LeeMa大樓，出席「TEAZEN X TWICE Kombucha Lab」聯名快閃店開幕活動。當天九位成員分別以不同風格的夏日穿搭亮相，其中Sana身穿一套色彩鮮豔、神似泳裝的造型，成為全場焦點。

TWICE sana（中）造型疑似內褲走光惹議。（the qoo）

更多TWICE sana照片：

+ 12

不過，活動結束後，有媒體發現Sana短暫返回後台後再次現身時，上衣的穿法與先前明顯不同，原本較為敞開的設計被調整成更像洋裝的樣式，因此引發外界猜測她疑似發生服裝走光或造型失誤。

面對網上熱議，Sana隨後透過Bubble親自解釋，表示問題其實出在自己來不及確認造型。

她寫道：

其實試裝的時候，這套衣服本來就是不用把上面的部分塞進去穿的。但正式上場前，我沒有時間照鏡子，所以完全不知道前面變成那樣打開了。我是回到休息室後才發現的。

Sana也坦言，當下已經因為沒能按照試裝時原本的樣子穿而感到有些懊惱，如今又引發這麼多討論，讓她更加在意。

她幽默表示：「我本來就因為沒能照試穿時的樣子穿而有點難過，現在又因為引起這麼多話題更難過了還是其實沒有？哈哈。」

與此同時，不少韓國網友也指出，Sana當天所穿的是韓國品牌BONBOM 2026夏季系列服飾，而根據品牌模特兒示範照，這款單品本身就有兩種穿法，無論是將上半部塞入裙內，或自然垂放，都屬於官方設計，並非服裝本身出現問題。

雖然這次造型掀起不小討論，但不少粉絲認為，Sana已第一時間親自說明來龍去脈，希望外界不要過度揣測或放大事件。

【延伸閲讀】TWICE子瑜27歲生日大曬駕駛座靚相 疑豪擲148萬買豪車慶生（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 7

【本文獲「Goody25」授權轉載。】