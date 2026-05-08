TWICE定延瘦回巔峰撐過「嚴重發胖副作用」直言因病症精神很痛苦

TWICE成員定延出道時以兼具帥氣的中性美著稱，然而2020年為治療頸椎間盤突出而開始服用類固醇，導致體重增加等副作用。不過近期許多粉絲注意到定延逐漸恢復偶像級身材，讓韓媒直誇「女神回歸」。



只是最近定延上節目時，卻突然聊到自己過去有一段時期「非常痛苦」，更是為此落淚。

TWICE定延曾因服用類固醇導致副作用發胖，近期逐漸恢復回偶像身材。（IG@jy_piece）

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姊姊出色演技受矚目 同台分享成長驕傲心情

韓國女星孔昇延在韓劇《21世紀大君夫人》中表現亮眼，而她的親妹妹就是TWICE的定延。

最近韓綜《劉QUIZ ON THE BLOCK》邀請姊妹倆上節目，聊到姊姊孔昇延因出色演技而受到關注，定延表示：「姊姊最近發展得很好，這讓我很開心。」

孔昇延（右）和定延（左）（IG@0seungyeon）

雖然前面還在為姊姊的表現驕傲，但另一段訪談中，定延卻突然表示：

之前有一段時期，我在精神上很痛苦……

講到這邊她還落淚，「有點想哭了呢。」而韓媒認為這有可能是聊到關於克服類固醇副作用的經歷。

揭露過去精神痛苦心聲 疑談及克服患病副作用

定延2020年因治療頸椎間盤突出而服用類固醇，之後因副作用罹患庫欣氏症候群，高濃度的「皮質醇」（壓力荷爾蒙）讓她出現體重增加等狀況，定延甚至一度因恐慌症而多次中斷活動。不過隨著定延近期積極飲控，狀態逐漸恢復到顛峰時期，讓許多粉絲鬆一口氣。

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