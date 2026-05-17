TWICE Momo開騷遇性騷擾　狂迷舉牌問「18+56」答案驚藏諧音淫語

南韓人氣女團TWICE從去年開始展開巡演《THIS IS FOR》，而近日在葡萄牙里斯本的演唱會上，有台下粉絲舉牌，在上面寫「18+56＝？」的數學題，並點名成員希望幫忙解題，成員Momo看到後露出不解的表情，稍微算了一下後，再次聳肩表示不知道答案。



畫面在網上流傳後，有些粉絲直呼可愛，但也有網友指出，其實答案「74」的韓文發音帶有性暗示，讓許多人怒轟：「太噁心」。

TWICE Momo（Instagram@momo）

MOMO被問數學題疑遭性騷擾 粉絲炸鍋

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MOMO近日在演唱會上的影片在網上被瘋傳。根據畫面，一名粉絲舉牌點名回答一道數學題「18+56＝？」，MOMO先是不解的看了看，認真思考片刻後，又露出疑惑的表情，聳肩表示自己不知道答案，隨後默默走掉。畫面曝光後迅速在社群流傳，許多粉絲直呼MOMO呆萌的反應很可愛。

不過也有粉絲指出，事實上「18＋56＝？」的答案「74」，若用韓文發音，會與韓文的「內射（칠사）」相似，因此「74」常被視為是帶有性暗示的詞語，甚至有些社群平台會限制相關內容。真相被挖出後，許多網友怒火中燒，紛紛砲轟該名粉絲「太噁心」，雖然該粉絲事後透過社群平台致歉，解釋自己並不知道數字在韓國的背後含意，但多數粉絲並不買單。

此外，由於MOMO當時的反應，是先思考一陣子後才聳肩表示不知道，所以也有粉絲猜測，MOMO可能已經料想到該題目背後的涵義，所以才沒有道破。其實除了MOMO，也有人提到成員彩瑛也被問到同樣的問題，而她當時答出了正確答案。

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