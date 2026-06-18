名嘴Jeremy Clarkson爆患惡性前列腺癌　手術後現併發症恐難回歸

現年65歲的英國傳奇媒體人謝列美奇勒臣（Jeremy Clarkson），在最新播出的實境節目《奇勒臣的農場》（Clarkson's Farm）中，首度吐露自己正與病魔纏鬥的驚人真相。



他在節目錄影期間突然向夥伴透露，2025年5月的一次例行體檢後，被醫生告知確診前列腺癌。這項消息對於近年才經歷心臟支架手術、正努力轉型農場生活的他來說，無疑是另一道重擊。相關片段在社群媒體迅速發酵，網友紛紛留言讚許其公開病況的勇氣，也憂心其健康現況。

謝列美奇勒臣（Jeremy Clarkson），在最新播出的實境節目《奇勒臣的農場》（Clarkson's Farm）中，首度吐露自己正與病魔纏鬥的驚人真相。（Instagram@clarksons_farm）

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跟據《BBC》、《 The Independent》綜合報導，奇勒臣所患的腫瘤被醫生評定為「具攻擊性」，所幸發現及時，病灶仍停留在早期階段。為了防止癌細胞擴散，他迅速接受手術，成功將約10%的前列腺組織切除。然而，在《奇勒臣的農場》第五季片尾的病床畫面中，奇勒臣神情略顯憔悴，坦承手術後的復原過程並非一帆風順。由於術後出現部分預期外的併發症，他必須在醫院接受更長期的觀察與禁食治療。奇勒臣甚至在結尾以半開玩笑、半感傷的語氣表示，若他能戰勝這場仗，觀眾才有可能在未來的第六季再次見到他的身影。

其實謝列美奇勒臣在節目上線前就曾在 Instagram 發布一則影片，提醒粉絲這兩集內容將會「異常沉重」，而如今罹癌消息正式曝光，網友紛紛在該則貼文下留言，希望他治療順利，一切都好。

回顧謝列美奇勒臣演藝生涯，他曾憑藉《Top Gear》與《壯遊之旅》（The Grand Tour）成為全球汽車文化的指標性人物，近年轉戰農村生活的《奇勒臣的農場》更展現了他真實、脆弱的一面。此次他選擇在鏡頭前直面癌症，除了帶給觀眾巨大衝擊，也藉此呼籲中年男性應重視定期檢查，強調「及早發現」是抗癌存活的關鍵。

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