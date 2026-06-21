美版「貞子」Daveigh Chase貧民窟病逝　名下百萬存款卻分文未動

在荷里活版《午夜凶鈴》（The Ring，譯名《七夜冤靈》）中扮演鬼魂「貞子」，而被人認識的美國女演員Daveigh Chase（戴維切斯），在洛杉磯一家醫院因病去世，年僅35歲。



隨着更多知情人發聲，這名曾經的童星在生命最後階段的悽慘境遇被徹底曝光。她不僅在洛杉磯臭名昭著的貧民窟流浪多年，名下甚至留有數百萬美元（1美元約兑7.84港元）的版權收益未曾動用，她的家屬則正與她的現任男友陷入一場關於網絡募捐的爭端。

Daveigh Chase在9歲時參演美版《貞子》打開知名度，如今35歲病逝貧民窟。（劇照）

Daveigh Chase在美版《午夜凶鈴》演貞子出名，曾為《扮嘢小魔星》《千與千尋》女主角配音：

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她曾在迪士尼動畫片《扮嘢小魔星》（Lilo & Stitch）中為女主角配音，也在美版《午夜凶鈴》中飾演紅衣女鬼的Chase，是因細菌性腦膜炎和血液感染引起的併發症，在醫院不治身亡。

生命尾聲飽受藥物成癮折磨

報道指出，她在生命中的最後幾個月裏，飽受藥物成癮的折磨。洛杉磯貧民窟的街頭救助人員透露，經常在救助站的排隊人群中看到她。她當時的狀態與銀幕上判若兩人，由於沒有得到及時救治，她的身體狀況每況愈下，每次出現在救助站時都比上一次更加消瘦。

在幾個月前錄製的一段現場視頻中，極度瘦弱的她如紙片人般，蜷縮在貧民窟的一頂帳篷裏，精神狀態十分糟糕。

2015年11月，據說有導演主動向她發出新片邀約，但Chase卻意外放了鴿子，隨後便丟失了手機，徹底從親友的視線中消失。因為她過去經常有獨自去沙漠或拉斯維加斯隱居數月的習慣，親友當時並未第一時間向警方報案，而是通過各種渠道私下尋找。

與親友斷絕聯繫長達10年

在過去的10年裏，Chase偶爾會出現在社會新聞版面上。比如2017年2月，她因乘坐一輛偷來的汽車被警方逮捕。同年11月，她因將一名奄奄一息的男子丟棄在醫院門外而接受警方盤問。

她的前經紀人說，他大約在半年前看到了她在貧民窟流浪的視頻，隨後立即帶着私家偵探趕往現場搜救，甚至為她在哥斯達黎加聯繫好了戒毒所，可惜他抵達時，Chase已經離開那個街區，雙方就此擦肩而過。他還透露，Chase其實已經與親友斷絕聯繫長達10年之久。

讓人意外的是，Chase並非經濟拮据。前經紀人說，她早期參演了多部大熱的影視作品，名下的銀行賬戶裏至今躺着數百萬美元的影視版權剩餘收益，但這些錢在過去10年裏從未被動用過。

Chase離世後，她的男友在網絡籌款平台GoFundMe上發起了一項以她為名的募捐活動。但Chase的家人隨後公開宣稱，這項募捐根本沒有得到家屬的授權，是一場不合法的騙局。家屬懷疑她的男友試圖利用Chase的名聲和悲劇來謀取私利，並呼籲大眾不要上當。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】