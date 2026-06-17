湯賀蘭親證與Zendaya完婚　婚禮當天家人全在場　直言她是對的人

荷里活男星「小蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）與千蒂亞（Zendaya），自熱戀以來一舉一動皆是全球鎂光燈焦點。今年1月，千蒂亞的造型師在金球獎紅毯上，意外脫口爆料兩人「婚禮早就辦過了」，瞬間讓全球粉絲集體陷入瘋狂。面對網路上鋪天蓋地、真假難辨的AI生成婚紗照，湯賀蘭也在近日親口證實，兩人已低調完婚。



湯賀蘭近日在最新一期「君子雜誌」（Esquire）的封面故事中，首度鬆口證實與千蒂亞已成為夫妻。更甜蜜笑稱，根本不需要特地跟親友澄清網路上漫天的各種AI假照片，因為舉辦婚禮當天「家人全都在場」。而被追問婚禮時程，湯賀蘭則點到為止地表示：「關於這點，我只能說這麼多。」

湯賀蘭（Tom Holland）近日親口證實，與Zendaya已低調完婚。（IG：@tomholland2013）

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其實今年3月，千蒂亞在接受天王主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）訪問時，就曾滿臉無奈地透露，私底下連身邊極為親近的親友都被網路上的AI婚紗照騙倒，甚至還有親戚因為「沒收到喜帖」而對她大發雷霆，讓她當時哭笑不得地在現場狂喊：「寶貝，那是AI做的，不是真的！」

面對當時數以萬計的假照片，湯賀蘭展現一貫的幽默，直呼覺得這場網路狂熱十分有趣，同時也給出了護妻的關鍵回應：「不用（解釋），因為他們當時全都在場。」

雖然對婚禮細節保密到家，但只要談到愛妻千蒂亞，湯賀蘭依舊瞬間開啟寵妻模式、讚不絕口。兩人至今已在銀幕上攜手合作了四部「蜘蛛俠」系列電影，包括即將在7月上映的《蜘蛛俠：英雄重生》。不僅如此，兩人更攜手演出大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新片《奧德賽》。

提及這段長跑多年的感情，湯賀蘭感性告白：

在我們這一行每天都得面對極大的壓力，也因此，擁有一段經得起時間考驗的關係，是一件非常美好的事。也因為這樣，我們才能以彼此才懂的方式互相支持著，因為那樣的生活，只有我們能夠理解。

另外，他也直說，千蒂亞是他最好的朋友，也是自己一生中那位對的人，「和她在一起是我有生以來最快樂的時光，同時我也從未感到如此被支持與安全」。

最後，湯賀蘭也透露未來的事業發展，他重申將會繼續留在熟悉的「蜘蛛俠」系列當中，希望能做到「交棒」的身分，就像當年大前輩羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在他初入漫威宇宙時提攜他一樣。

至於個人心中最看好的人選，湯賀蘭不諱言的力挺憑藉影集《混沌少年時》榮獲艾美獎肯定的英國未來星歐文庫珀（Owen Cooper）：「他非常棒！超級有才華。」

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