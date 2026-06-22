黃翠如再辦父親節黑圖大賽！曝光蕭正楠超市孭仔狂舞影片笑翻網民

近日適逢父親節，黃翠如在社交平台分享了一段丈夫蕭正楠溫馨又搞笑的影片慶祝節日。片中蕭正楠孭住囝囝在超級市場跳舞，十分有趣。黃翠如俏皮寫道：「第二屆父親節黑圖日。對住呢個父親一年多少少，如果我冇估錯，佢嘅工作一係跳舞，一係喺超級市場做。因為佢好鍾意帶我喺超級市場跳舞，每次聽到超級市場播放音樂，都會上身。父親，如果有一日，我學識得尷尬，你好成熟啲啦。父親節快樂。愛你，哈哈上」。

蕭正楠孭住囝囝在超級市場跳舞。（IG@wongtsuiyu）

黃翠如加碼開辦第二屆父親節黑圖日

蕭正楠與太太黃翠如的兒子「蕭哈哈」於去年3月出生，今年是蕭正楠第二年以父親身份慶祝節日。黃翠如繼去年自創首屆「父親節黑圖大賽」無情「出賣」老公後，今年再接再厲，加碼開辦第二屆。她日前於社交平台分享：「第二屆父親節黑圖日」，並公開了一段蕭正楠背著兒子在超市裡旁若無人跳舞的影片，畫面相當逗趣，讓網民笑翻。

黃翠如加碼開辦第二屆父親節黑圖日。（IG@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」風頭蓋過蕭正楠黃翠如

蕭正楠和黃翠如自2018年在紐西蘭低調完婚後，一直是圈中的模範夫妻。2025年誕下兒子「蕭哈哈」後，兩人更晉升為幸福的三口之家。現時1歲多的「蕭哈哈」完美遺傳了父母的優良基因，一雙大眼睛精靈可愛，每次在社交平台亮相都萌翻一眾網民，風頭簡直蓋過爸爸媽媽！

蕭正楠與黃翠如婚後甜蜜。（IG@wongtsuiyu）