夫陳展鵬自爆湊女整夜未睡　蕭正楠曾沖錯Double劑量奶粉

《夫妻肺片》6月8日晚一集四位主持會與陳展鵬（煎Pan）、周志康、雨僑、賴慰玲分成男女子組，討論升呢父親後「男人的感慨」，以及「豬隊友現形記」！先說男子組，煎Pan、周志康、阿蕭及阿廉一嚟便不約而同感慨升呢爸爸後，在老婆心目中地位變低，當中最誇張的非周志康莫屬。



周志康、陳展鵬、曹永廉與蕭正楠傾「新手爸爸之苦」傾到忘晒形。（公關提供）

周志康自揭試過被老婆趕出廳

周志康分享曾試過出trip工作期間，被老婆完全無視長達兩日：「佢兩日完全冇搵過我，Message都唔畀我，我心諗：『老婆你可唔可以搵吓我？』」、「呢個關心我都好需要架。」又自揭試過被老婆趕出廳：「我細女好鍾意同我玩，我一喺度佢就難瞓啲，我老婆瞓唔到又會好忟憎，所以我就畀人趕咗出廳。」

志康喺兩個女面前狂讚自己靚仔。（公關提供）

蕭正楠被踢爆開工成日偷時間同「蕭哈哈」視像

煎Pan則透露婚後「電話愈嚟愈多」，而「抵死孖寶」阿廉則踢爆阿蕭升呢父親後，一有工作空檔就會打給翠如和囝囝「蕭哈哈」視像，阿廉：「佢會係咁喺度哈哈哈」。阿蕭聞言又再「好男人」上身：「我個仔七、八個月時我走咗兩個星期拍嘢，我知道一個女人去湊住一個仔其實好多煩惱，所以都想做多啲嘢。」

阿廉扮阿蕭好冧咁揸住電話同囝囝視像通話。（公關提供）

蕭正楠曾因精神欠佳沖錯Double劑量奶粉

除了感慨，4位星級爸爸還分享了不少做爸爸的辛酸及驚嚇事件，當中繼續以阿蕭「一枝獨秀」。阿蕭坦言初為人父時，因要兼顧工作、湊B及太太情緒、經常攰到渾渾噩噩，有次沖奶時，竟大懵拿錯大Size奶粉殼，意外為「蕭哈哈」加料：「有次我沖奶，一定係六殼加水嘅，但我攞錯咗個（大）殼，但又唔夠瞓喎就唔覺啦」、「當時個仔飲完第一啖後，係『嗯？』咁望住我…」阿蕭續指由於每次沖完奶，翠如都會問番「操作程序」，當翠如問到：「係咪嗰個殼呀？」阿蕭才猛然醒覺：「咦？唔係嗰個殼喎」，阿蕭：「嗰吓我真係驚，但嗰次我係冇講嘅，過咗幾日之後，我先講番其實我搞錯咗，仲話以後都唔會搞錯架喇。」

阿蕭畀BB望實，即刻知自己攞錯奶粉殼。（公關提供）

陳展鵬自爆強撐睡意幫手湊女整夜未睡

至於煎Pan，則分享了當年拍《鐵拳英雄》時，正值老婆單文柔剛生完女，有天他凌晨四、五點回家，強撐睡意幫手湊女，並以為學過為幫BB包巾便很容易，豈料因為「塊布短咗」，結果搞到朝早七、八點，認真陰公。煎Pan又坦承自當爸後Me time近乎絕迹，但他坦言不但不覺得是犧牲，還笑言好Enjoy：「我以前不嬲鍾意去邊就邊，依家係完全成個節奏變晒，我Enjoy嘅。」

展鵬學過BB包布，點知Size唔一樣即刻被考起。（公關提供）

雨僑揭羅力威「驚人」處理女兒爆喊手法

女子組方面亦是七嘴八舌討論湊B搞笑及驚險事，出名是「豬隊友」的羅力威，再被老婆雨僑大爆「豬隊友事件簿」，令身處現場的他極尷，只能以笑遮醜。雨僑除分享了不少人均知道的「亂髮阿女」小學面試事件（之前已分享過），還有阿女對住羅力威的爆喊日常，直指與羅力威結婚是「中晒伏」兼「錯晒」：「開頭覺得呢個男人可付託終身，同埋可以做爸爸，點知錯晒，佢係超級豬隊友嚟，我只要一行開我個女就喊。」 雨僑續指試過沖完涼出來，見到阿女「大字型」攤在地上狂喊，羅力威則直接「放棄」坐在旁邊撳手機，又笑言就連羅媽媽都曾被羅力威的「豬隊友」行為嚇窒，十分爆笑，雨僑：「好想同佢（羅媽媽）講其實佢個仔日日都咁對佢個孫。」

車婉婉大爆囝囝哽親的驚險過程，想知咩事就一定要留意節目。（公關提供）

賴慰玲激讚老公「神隊友」

至於賴慰玲老公，則獲阿賴激讚是「神隊友」，阿賴驚揭原來兩位小朋友一歲前，都是阿賴老公包辦沖涼，認真靠譜。阿賴：「大仔一歲之前，同埋我細仔一歲幾啦依家，我都冇幫佢哋沖過涼，因為我覺得好Fragile，好驚呀，跟住我老公全部搞掂晒咯！」阿賴續指有次因為貪好玩，意外搞到大仔「鼻血狂流」，當時老公一個淡淡然的反應，令阿賴勁Guilty，到底係乜？而兩位主持婉婉及吳若希，則輪流分享驚險事，婉婉指阿仔BBQ小時候，曾因食蕉哽親，面色0.1秒變成紫色，令婉婉極度慌亂，礙於當時家裏沒有其他人，婉婉情急之下想出救仔大法，全場為之嘩然，想知係乜？密切留意節目。

賴慰玲讚老公好識照顧小朋友。（公關提供）

蕭正楠與陳展鵬係小學同級同學

今集「夫妻互片」環節主題是「四大長老」，8人輪流拋出對「四大長老」的各樣謎思，吳若希自揭與奶奶是「最佳拍檔」，並自爆與奶奶在家中話晒事：「我奶奶係好叻嘅女人嚟，所以基本上屋企啲嘢都係我哋女人話事」、「同埋我奶奶好識得交位畀我。」而談到上一輩多會「體罰」時，煎Pan自揭小時候常被打到雙腳開花：「我記得小學著短褲，成隻腳都係交叉，幾尷尬呀」、「我細個好曳架，你唔好睇我啲角色呀。」阿蕭聞言即自爆與煎Pan是小學同級同學，並大讚煎Pan「嗰時乒乓球已好叻」。

原來阿蕭與展鵬係小學同學。（公關提供）

節目尾聲請來輔導心理學家吳芷嫣，指出有研究顯示最嚴重的姻親關係是婆媳糾紛，除分享日本有調查顯示太太覺得與奶奶的「最理想安全距離」，並教授男士們「維繫婆媳關係的三大要訣」。欲知詳情，記得密切留意今晚播出的《夫妻肺片》。