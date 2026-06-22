陳星妤魔鬼池畔曬逆天身材　瀑布崖邊打卡被批玩命自爆靠兩人拉腳

現年31歲的TVB上位小花陳星妤（Yvette），曾以「陳聖瑜」名字參選2021年香港小姐，憑甜美樣貌被視為頂頭大熱，更有「吳千語及方媛混合體」之稱。雖然最終於八強止步，但無阻其演藝發展，其後憑劇集《一舞傾城》中飾演「最後處女」KK一角成功入屋，漸漸為觀眾熟悉。



陳星妤（Yvette）。（IG@yvette.cc）

比堅尼上陣盡騷線條

近日陳星妤飛往非洲，先後到訪非洲中南部贊比亞、維多利亞瀑布及魔鬼池等景點。她以一身比堅尼在瀑布旁大擺Pose，白滑肌膚與崖邊洶湧急流形成強烈對比，Fit爆身材表露無遺。她還在瀑布旁享用早餐，並與當地人即興合奏巴拉風琴，盡情沉浸在陽光與大自然的懷抱裏。她在社交媒體分享照片並寫道：「至今仍記得這一天——清晨六點起床，追逐世界上最驚險刺激的瀑布之一。在瀑布旁，在人跡罕至的地方享用早餐，然後和當地人即興演奏了一段巴拉風琴，之後才返回酒店。」

比堅尼上陣盡騷線條。（IG@yvette.cc）

與當地人即興合奏巴拉風琴。（IG@yvette.cc）

網民睇到心驚

照片所見，陳星妤在瀑布邊玩水，瀑布水流相當急速，不少網民睇到心驚，紛紛留言：「好驚，打卡都要自己小心啲」、「咁近個瀑布！」，更有網民評論：「玩命行為，為咩？」面對網民擔憂，陳星妤親自回覆解畫：「都要兩個人拉住我雙腳」，透露安全措施做到足，並非獨自冒險，才令一眾粉絲稍為放心。