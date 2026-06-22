陳凱琳與王濛合唱《獨家記憶》　48票驚險踩線殺入《浪姐7》決賽

現年34歲的前港姐冠軍陳凱琳（Grace），2013年當選香港小姐冠軍後加入無綫，其後與鄭嘉穎結婚並育有三子。今季她以本季唯一香港代表身份參加內地人氣綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），自開播以來一直逆風前行，多次身處「墊底團」淘汰邊緣，排練期間更屢次崩潰，晉級之路相當崎嶇。



陳凱琳（Grace）。（Weibo@陳凱琳GC）

陳凱琳以48票驚險搭上尾班車

日前（20日）節目進入第五次公演半決賽階段，賽制極為嚴苛。現場更未有直接公開個人乘風值，節目組僅以口頭方式宣布何宣林與萬千惠兩位人氣選手遭到淘汰，隨即引起參賽者及網民的普遍質疑。其後相關賽事數據曝光，當曾沛慈以228票的高分再度蟬聯冠軍之際，榜末的晉級形勢可謂極度驚險——陳凱琳最終收穫48票個人乘風值，僅以數票之差排在第23名，剛好奪得晉級總決賽的最後一席，驚險趕上末班車。

《浪姐7》第五公公演個人喜愛排名。（《浪姐7》節目截圖）

聯袂冬奧冠軍王濛合唱《獨家記憶》

第五次公演舞台上，陳凱琳鼓起勇氣為自己爭取到雙人舞台機會，與奧運冠軍王濛合唱《獨家記憶》。事後她在社交媒體發表長文，坦言起初參賽時特別膽怯：「面對舞台、面對競爭，我不敢開口，也總覺得自己不配。」她透露從小在溫哥華生活，看着冬奧長大，節目初期已說過最期待合作的對象正是王濛，如今能與對方並肩完成這個舞台，心願已了：「如果……萬一……這是我在《乘風》的最後一個舞台，我想說，我將沒有遺憾了。」她更感激王濛看穿了自己的膽怯，卻沒有拆穿也沒有催促，只是用獨特方式告訴她「你可以的，站上去就好」，形容這份懂得比任何鼓勵都珍貴。

陳凱琳在《浪姐7》中與王濛合唱《獨家記憶》。（Weibo@陳凱琳GC）

王濛隨後亦大方回覆：「最好的被看見是被懂得，最好的懂得是十四年了你還記得，謝謝凱琳的懂得和記得，也謝謝你為了自己和我們十四年緣分的輪迴，勇敢選擇了這份獨家記憶。」

王濛大方回覆陳凱琳長文。（IG@ghlchan）

網民激動留言大讚

陳凱琳的感性告白惹來大批網民留言打氣，不少人表示看到落淚：「『我喜歡你 是我獨家的記憶』看哭了」、「寶寶，你把我唱哭了，來自大灣區的一滴淚」，亦有人大讚她表現出色：「Grace你好棒，你值得」、「凱琳你真的很棒！超級棒！看到了嗎！聽到了嗎！你超級棒！」、「公主你要自信」，力撐她繼續在總決賽舞台上發光發亮。