盧瀚霆Anson Lo曬瘀痕非賣慘　回應阿Mo爸爸去世：唔係好適合討論

人氣偶像盧瀚霆（Anson Lo）近日可謂澳門常客，繼4月26日與隊友姜濤、Edan及Ian出席內地平台頒獎禮後，4月28日再次現身濠江，在活動中大方回應「包包之王」稱號及手臂瘀痕由來，強調傷痕是專業表現的代價，嚴正要求外界勿開黃腔以尊重表演藝術。此外，面對阿Mo父親離世及阿Sa婚訊，盧瀚霆以凝重得體的態度呼籲給予空間並送上祝福。



盧瀚霆出席名牌Vivienne Westwood《她和她的珠寶展》澳門站開幕禮。（IG@ansonlohontingfanclub）

盧瀚霆自認「包包之王」從珠寶展獲舞台靈感

今次活動焦點之一，莫過於Anson Lo首度與韓國人氣女團i-dle成員曹薇娟（MIYEON）同場現身。雖然兩人因行程緊湊未有機會深談，僅僅在傳媒鏡頭前點頭致意，但「教主」坦言能在澳門率先參觀教母的珠寶傑作深感榮幸。他表示展覽中的大膽設計勾起了他讀書年代與教母、教姐逛街的溫馨回憶，更直言這對他未來的舞台服飾有極大啟發。談到私下生活，針對隊友Jer和Edan封他為「包包之王」，Anson Lo幽默回應指自己擁有的包包數目確實較兩人多，但他亦反思「多不代表好」，笑言近年購買慾已明顯收斂，比起前幾年少買了很多。

人氣女團i-dle成員曹薇娟（MIYEON）同場現身。（IG@soyeonized）

盧瀚霆揭舞台背後辛酸血汗

早前Anson Lo在IG限時動態分享手臂滿佈瘀痕的照片，引來大批「神徒」心疼。他在受訪時解釋這絕非為了「賣慘」，而是跳舞多年累積的日常。身為追求完美的舞台表演者，他希望在出道近8年之際，透過展示這些瑕疵，讓大眾理解唱跳舞台背後的限制與代價。

Anson Lo在IG限時動態分享手臂滿佈瘀痕的照片，引來大批「神徒」心疼。（IG@ansonlht）

Anson Lo的小號IG，不時po教主的黑圖。(IG@allaallalololo)

他更預告這幾天將會親自拍攝並剪輯影片，向粉絲解構舞台服裝背後的「機關」，示範如何透過特殊手段令衣服更緊身，確保在激烈舞動時不會移位。對於傳媒問及下半身服裝太緊會否感到「勒住」或不適，Anson Lo隨即擺出「投訴」狀，嚴肅中帶點頑皮地提醒大家不要胡亂開黃腔。他強調跳唱舞台是一個非常decent（端莊）的話題，雖然為了效果一定會遇到不適甚至勒傷的情況，但作為專業藝人，這一切都是必須跨越的障礙。

盧瀚霆預告這幾天將會親自拍攝並剪輯影片，向粉絲解構舞台服裝背後的「機關」（IG@ansonlht）

盧瀚霆自爆設嚴格底線嚴禁發布換衫照

提到他在社交平台開設的「小號（副帳號）」，經常發布一些大汗淋漓、大口吃喝甚至反白眼睡覺的「黑圖」，Anson Lo透露這全是他的主意，目的是希望讓觀眾看到他除了舞台魅力外的另一面。他表示小號的內容由工作人員代為管理出帖，內容完全不需要經過他預先過目，因為他對團隊有十足信心。

不過，對於內容的「尺度」，他仍設有不可逾越的底線。他直言可以接受日常生活的醜照，但絕對禁止發布換衫過程或裸露照片，他更透露曾有工作人員試過拍攝他換衫的過程意圖發布，結果被他當場制止。他笑言即便大家覺得有趣，也要適可而止，底線是絕對不可以發布上半身全裸或更露骨的照片，必須維持基本的公眾形象。

盧瀚霆表示小號的內容由工作人員代為管理出帖，內容完全不需要經過他預先過目。（IG@ansonlohontingfanclub）

盧瀚霆談阿Mo父喪呼籲外界尊重給予空間

在活動現場，傳媒亦提及樂壇前輩蔡卓妍（阿Sa）近日宣布婚訊的消息。Anson Lo表示自己整日忙於澳門的工作，尚未有機會親自睇新聞及恭喜對方，雖然兩人平日未有深集，但他仍表示會透過私下送上誠摯祝福。

蔡卓妍姊弟戀修成正果，恭喜！（IG@choisaaaa）

此外，針對李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師近日離世的消息，Anson Lo表現得相當凝重。他坦言一直有透過媒體及公司MakerVille留意阿Mo一家的情況，公司亦有持續跟進並提供支援。「呢個時候唔係好適合去討論，畀番啲空間佢哋，尊重佢哋屋企人。」他語重心長地呼籲大眾與媒體在現階段應保持沉默，給予阿Mo及其家人足夠的哀悼空間與隱私。