盧瀚霆Ivy So港版《金秘書為何那樣》　有望還原激咀戲：盡跟原版

撰文：鄧穎琪
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ViuTV開台十周年，今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，並預告來年精彩節目。其中兩個重頭戲，便是重製日劇《悠長假期》新版，以及韓劇《金秘書為何那樣》新版。《悠長假期》中木村拓哉及山口智子的角色，將由呂爵安（Edan）夥拍李佳芯擔綱；而《金秘書為何那樣》中，朴敘俊及朴敏英的角色，則由盧瀚霆（Anson Lo）及蘇雅琳（Ivy So）演出。MIRROR及COLLAR受訪時，Anson Lo直言有壓力，指：「我冇辦法可以超越佢嘅Popularity，或者佢靚仔、Man嘅程度，所以就做一個Anson Lo版嘅金秘書嘅總裁。」而Ivy則笑言：「希望唔好收到刀片。」

ViuTV開台十周年，今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，全台上下盛裝出席，並預告來年精彩節目。（陳順禎攝）
Anson Lo演唱新歌《Charisma》。（陳順禎攝）
MIRROR今日有9位成員現身及受訪。（陳順禎攝）

繼《社內相親》三年後，Anson Lo又再飾演霸道總裁，他認為今次會比之前更好玩，因為角色內心是大細路：「比較鍾意再chok啲，覺得自己好靚仔，有時候會撒嬌，所以我覺得今次係幾特別嘅，唔同以往大家覺得霸道總裁一定剩係得個chok字咁樣，我覺得今次係有多少少layer去玩嘅係劇本上。」對於要演朴敘俊的角色，他不諱言有壓力：「壓力一定有，但係我冇辦法可以超越佢嘅popularity，或者佢靚仔、man嘅程度，所以就做一個Anson Lo版嘅金秘書嘅總裁。」

ViuTV將重製韓劇《金秘書為何那樣》，朴敘俊及朴敏英的角色，將由盧瀚霆（Anson Lo）及蘇雅琳（Ivy So）演出。（陳順禎攝）
對於要演朴敘俊的角色，Anson Lo不諱言有壓力：「壓力一定有，但係我冇辦法可以超越佢嘅popularity，或者佢靚仔、man嘅程度，所以就做一個Anson Lo版嘅金秘書嘅總裁。」（陳順禎攝）

原版《金秘書》中有超激烈咀戲，問到會否與Ivy So重現激嘴，他透露與導演、團隊開過會，盡量想跟足原版，但實則上跟幾多就要在圍讀時再決定，希望會加入香港元素。Anson Lo又分享自己對Ivy So的印象，指：「Ivy不嬲我覺得係好專業同好上進嘅，我同佢工作見面次數好多時都係頒獎典禮見到，又或者同COLLAR一齊排舞試過一、兩次，所以見到佢哋都真係好well-prepared，甚至上次開會嗰次，Ivy So已經係prep好佢今次過嚟要講嘅嘢，帶咗一啲questions出嚟想大家一齊傾嘅，所以成個團隊大家都一齊好有準備！」

原版《金秘書》中有超激烈咀戲，問到會否與Ivy So重現激嘴，他透露與導演、團隊開過會，盡量想跟足原版，但實則上跟幾多就要在圍讀時再決定，希望會加入香港元素。（陳順禎攝）
Anson Lo大讚Ivy So準備充足，而且有上進心。（陳順禎攝）

至於Ivy So在COLLAR的訪問中，表示要演出朴敏英的金微笑一角非常緊張，「我同阿Lo雖然……入咗公司差唔多四年，但係好少同阿Lo有合作，暫時同佢開咗兩次會，見咗兩次面，都有啲緊張，希望多啲機會可以同佢熟悉吓，希望fans們會鍾意，希望唔好收到刀片！」對於Anson Lo的讚美，她稱十分驚訝，因為之前沒太多合作機會，沒想到對方會對自己這樣了解，Ivy透露之前有睇過《金秘書》，但冇睇晒，如今會重新睇一次，又說：「始終係大IP，希望做好佢！睇咗唔同嘅版本先同導演開會，希望可以出嚟件事有香港嘅感覺得嚟，又可以keep到韓劇sweet嘅感覺。」至於對激咀戲是否ready，Ivy說：「我OK嘅，我演戲啫，對手咁靚仔我OK。」

港版金秘書Ivy So不諱言緊張：「希望fans們會鍾意，希望唔好收到刀片！」」（陳順禎攝）

至於《悠長假期》，先講Edan要飾演木村拓哉的角色，他笑說：「係咪想打我？」然後表示很開心及榮幸有這個機會，但當初確實「打咗個突」，「我記得做緊嘢嘅時候，花姐同我講話有壇咁嘅嘢，就問我有冇興趣，我話『吓？我做木村？係咪玩嘢先？』始終知道依套劇係一套好神嘅劇，亦都知道木村喺大家心目中絕對係嗰個模樣，而小弟身為之前做《大叔的愛》原版嘅田中圭，都未必諗到突然間搖身一變，變咗做木村呢個角色。」他指當初都考慮了一會，但的確機會難得，作品及劇本一定好，對演員陣容亦十分期待，所以他就轉念：「我係演個角色嘛，唔係演木村，所以希望用呢個角度參與今次拍攝，同埋同導演com咗一次，佢都十分之有心，嗰位導演自己帶返嚟，佢自己提出，佢好鍾意呢套劇，呢套劇唔係單純嘅偶像劇，裡面有好多人生嘅message，佢好想帶到畀香港觀眾，所以都令到我更加有信心同期待。希望可以做呢件事！」被問是否由導演指定他演出，他直認：「導演話心目中當初的確係想搵我做嘅，我諗主要因為彈琴，唯一關事都係得彈琴呢part，我希望全部都堅彈，做好呢件事先。」

重製日劇《悠長假期》新版，木村拓哉及山口智子的角色，將由呂爵安（Edan）夥拍李佳芯擔綱。（陳順禎攝）
Edan指當初得知要演木村做過的經典角色，確實「打咗個突」，「我記得做緊嘢嘅時候，花姐同我講話有壇咁嘅嘢，就問我有冇興趣，我話『吓？我做木村？係咪玩嘢先？』小弟身為之前做《大叔的愛》原版嘅田中圭，都未必諗到突然間搖身一變，變咗做木村呢個角色。」（陳順禎攝）

今次將與前TVB視后李佳芯（Ali）合作，Edan表示第一個反應是震驚，他說：「冇諗過，但係同時都覺得幾有趣，可能有啲唔同嘅火花，同埋可能大家都覺得新鮮，所以都期待。同Ali本身唔認識，但係啱啱嗰次導演會嘅聚會，咁啱坐同一枱，所以嗰次打咗招呼，『我哋嚟緊一齊合作喎！』希望可以一齊努力！」他透露劇集將於下半年開拍，指1996年播出時自己未出世，而香港播出時他則大約3歲，但近日也有在影視平台翻煲。此外，江𤒹生（AK）飾演原本由竹野內豐演出的山口智子細佬，但松隆子一角究竟由誰演出，Edan指現時暫未能公布。

今次將與前TVB視后李佳芯（Ali）合作，Edan表示第一個反應是震驚，但透露早前於導演會晚宴見過面。（陳順禎攝）

而活動上，MIRROR宣布今年將開拍團綜，並逐一許願，尤其邱傲然（Tiger）稱可以為公司團綜上刀山、落油鑊，受訪時王智德（Alton）問：「今日咁樣諗一諗，都驚我哋背後係咪有其他資訊我哋唔知？我哋知道會係今年嘅秋季時間去發生嘅呢件事，但係實質個制式係點，會唔會喺香港定海外，好似都未係有好確實嘅資料。」Anson Lo就說已去過澳門、澳洲等地，希望今次能去歐洲：「去遠少少已經好開心！」

而活動上，MIRROR宣布今年將開拍團綜。（陳順禎攝）
受訪時王智德（Alton）問：「今日咁樣諗一諗，都驚我哋背後係咪有其他資訊我哋唔知？我哋知道會係今年嘅秋季時間去發生嘅呢件事，但係實質個制式係點，會唔會喺香港定海外，好似都未係有好確實嘅資料。」（陳順禎攝）

日前在金像獎後台，王丹妮與譚旻萱拍片表示：「我要嫁個有錢人！」此時姜濤突然路過鏡頭，令兩女都呆一呆，而楊樂文（Lokman）及江𤒹生（AK）則瘋狂恥笑姜濤，因為三子原本講好一齊過鏡，結果只有姜濤行動，Lokman和AK照樣站在原地食花生，姜濤笑言：「係喎，今日昆我嗰兩個唔喺度，明明隔籬stand by講好佢哋拍呢條片，話佢哋講嫁有錢人，我哋不如咁啱經過，好似幾好笑，但係佢哋冇囉就係，就係咁簡單。下次唔好呀！好尷！」

日前在金像獎後台，王丹妮與譚旻萱拍片表示：「我要嫁個有錢人！」（Instagram：tmh_xd）
此時姜濤突然路過鏡頭，令兩女都呆一呆。（Instagram：tmh_xd）
而楊樂文（Lokman）及江𤒹生（AK）則瘋狂恥笑姜濤，因為三子原本講好一齊過鏡，結果只有姜濤行動，Lokman和AK照樣站在原地食花生。（Instagram：tmh_xd）
姜濤笑言：「係喎，今日昆我嗰兩個唔喺度，明明隔籬stand by講好佢哋拍呢條片，話佢哋講嫁有錢人，我哋不如咁啱經過，好似幾好笑，但係佢哋冇囉就係，就係咁簡單。下次唔好呀！好尷！」（陳順禎攝）
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邱傲然Tiger的音樂會Part 2也即將加場。（陳順禎攝）
邱士縉Stanley已有兩套劇《COURT！》和《日落下的彩虹》在手，隊友稱他為「邱視帝」。（陳順禎攝）
日前Stanley拒於姜濤組BL CP，姜濤無奈表示：「佢有佢自由，都會祝福佢。」（陳順禎攝）
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