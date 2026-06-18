Viu新劇丨檀健次王楚然同居互懟　金明洙姜旻兒「情感轉移」

炎炎夏日即將來臨，無論你是重度甜寵劇迷、社畜療癒系觀眾，還是橫跨陸韓兩地追劇的忠實粉絲，接下來兩個月的煲劇行程勢必排得滿滿！除了Viu原創劇集《THE SEASON》已在Viu全劇六集上架外，由頂流男神檀健次和王楚然主演的都市輕喜劇《愛情有煙火》已於6月15日率先打頭陣；緊接在後，金明洙、姜旻兒孭飛的Viu Original奇幻浪漫喜劇《共感細胞》7月4日接棒開播；至於李惠利、黃寅燁領軍的Viu Original治癒愛情韓劇《給你夢想》則於7月13日重磅登場。

頂流男神檀健次和王楚然主演的都市輕喜劇《愛情有煙火》已於6月15日上架。（官方提供）

《愛情有煙火》投行精英淪為合租房客

改編自作家紅九高人氣小說《投行男女》，《愛情有煙火》講述在上海奮鬥的打工仔錢菲（王楚然飾）好不容易與男友存夠首期買樓，卻在交樓前夕得知男友出軌、公司裁員雙重打擊！為了供樓，她不得不將房間出租，此時隱形富二代兼投行精英李亦非（檀健次飾）因投資失利、又與女友分手，加上想向父親證明自己，因緣際會下成為了錢菲的租客。當落難貴公子遇上強勢女房東，兩人在同一屋簷下從互相看不順眼、到職場並肩作戰，最終收穫了愛情的故事。

《愛情有煙火》（官方提供）

看點1：檀健次生活白癡反差萌十足

檀健次繼《長相思》相柳、《很想很想你》莫青成後，這次戴上金絲眼鏡化身投行精英李亦非，斯文感與高冷吸引力直接拉滿！加上角色充滿反差萌：職場上他是精明的投行精英，私底下卻是煮泡麵會炸廚房的生活白癡，這也打破了傳統高富帥的男主角設定，角色更惹人喜愛。

檀健次和王楚然在《愛情有煙火》演歡喜冤家。（官方提供）

看點2：王楚然化身社畜拒絕傻白甜

王楚然由過往古裝美人與高冷形象，挑戰貼地的現代打工女孩錢菲，角色最大的吸引力在於她並非等著被男主拯救的「傻白甜」，而是一個會為錢煩惱卻依然咬牙想把日子撐起來的獨立女性。預告中她素顏迫地鐵、頭髮超亂的畫面，加上與檀健次吵架的爆笑場景，展現出罕見的貼地面貌。

《愛情有煙火》檀健次王楚然同居互懟。（官方提供）

看點3：成年人勢均力敵的浪漫

有別於一般甜寵劇，《愛情有煙火》的愛情線不是一見鍾情的命中注定，而是一起經歷過生活中甜酸苦辣後，悄然長出的愛苗：兩人白天是師徒、晚上是業主與租客，圍繞冷氣溫度、水電等日常事頻繁產生摩擦，最後從互看不順眼到互相惦記，情感推進節奏自然！不少觀眾認為劇集比單純灑糖更有代入感：「光看預告已經聞到合租屋的泡麵味和吵架聲」、「想看檀健次一本正經地用Excel算水電費」、「這才是成年人該看的都市愛情」，製作團隊亦透露，劇中的副線情侶陣容也相當有看點，觀眾絕對不能曾過！

《愛情有煙火》被網民形容為「成年人該看的都市愛情劇」。（官方提供）

《共感細胞》金明洙姜旻兒「情感轉移」奇幻羅曼史

由金明洙和姜旻兒主演的Viu Original奇幻浪漫喜劇《共感細胞》講述前頂級女星劉知安（姜旻兒飾）在母親過度保護與經紀公司嚴格管控下長大，養成自我中心、同理心不足的個性；知名心理諮商師車恩煥（金明洙飾）則以獨特的諮商方式備受外界矚目，表面幽默得體的他卻因為過度共情而吃力；一名拒絕共感的女人與一名過度承載他人情緒的男人，因一場名為「情感轉移」的超現實事件而闖入彼此世界，兩人在過程中重新學習情感的故事。

《共感細胞》將於7月4日首播。（官方提供）

看點1：情感轉的奇幻設定

Viu Original奇幻浪漫喜劇《共感細胞》的最大賣點正是「情感轉移」的新鮮設定！從近日公開的預告片中可見，劉知安因演技受到批評而落淚，展現了她光鮮外表下隱藏的憂慮；隨後她聽說心理諮商有助她提升演技，觸發了她與心理諮詢師車恩煥的第一次見面，這也勾起了觀眾的好奇：兩個生活經驗截然不同的人，最終又會如何因為命運的安排而交織在一起？

後來劉知安突然能夠聽見車恩煥的心聲，而車銀煥則被迫與她共享每一刻的情感；從一方向另一方單向聆聽心聲，轉變為雙向透明共享情感，這種無處可藏的超近距離將產生大量令人心跳加速的戲劇張力，也迫使兩人在透明化的情境中學習傾聽與理解！不少網民表示：「這設定太有意思了」、「簡直是互補型戀人的終極版本」，足見劇集對於奇幻題材粉絲有著一定吸引力。

看點2：金明洙挑戰複雜內斂心理諮商師

男團INFINITE出身的金明洙（L）近年轉戰演員表現亮眼，這次飾演的車恩煥不同於一般浪漫喜劇男主角單純的陽光或霸道形象，他因過度承載他人情緒，內在藏有複雜的傷痛與陰影，需要極細膩的層次表現，因而被韓國媒體封為「金明洙演員生涯中最具挑戰性的角色」。

從已公開的劇照和花絮片段來看，金明洙在詮釋角色專業自信與內在脆弱之間的轉換相當到位，他也形容角色「無缺陷」：「車銀煥是一位諮詢師，所以對對方產生共鳴的力量很強；雖然是個人意見，但劇中車銀煥幫助劉志安的場面，感覺真的很帥。」

看點3：姜旻兒演出人氣偶像的困境

姜旻兒飾演的劉知安同樣極具挑戰性——童星出身、經歷偶像與演員活動，在層層保護與嚴格管理下成長，共感能力不足卻也要面臨事業與人氣的巨大壓力；她與車銀煥碰撞後逐漸發現自己情感的過程，展現出豐富的角色成長曲線！製作團隊受訪時特別稱讚兩人在劇本研讀現場的默契「超越預期」。

《共感細胞》將於7月4日開播。（官方提供）

《給你夢想》李惠利黃寅燁橫跨15年初戀重逢

Viu Original治癒愛情韓劇《給你夢想》將於7月13日首播，劇集由《揭密最前線》、《驅魔麵館》劉先東導演執導、《愛上變身情人》編劇團隊鄭恩妃執筆，故事講述天才電影導演禹秀彬（黃寅燁飾）實現夢想歸來後，與早已放棄夢想、為生計奔波的舊愛朱伊在（李惠利飾）重逢，兩人在高中時期曾共同追夢，卻因種種原因分開；15年後，禹秀彬憑藉首部長片橫掃海內外電影節成為名導，朱伊在則成了四處奔走的外景記者，這次重逢不僅喚醒了兩人塵封已久的青澀夢想，也讓當年的愛情有了續寫的機會。

《給你夢想》將於7月13日開播。（官方提供）

看點1：橫跨三個人生階段的青春成長史

Viu Original初戀重逢劇《給你夢想》劇情跨越10代、20代到30代三個人生階段——10代時無所畏懼的少年夢想，20代時因現實挫折而迷茫掙扎，30代時在平凡生活中重新審視過去的選擇，製作團隊表示：「《給你夢想》將通過兩個人再次追尋夢想和愛情的故事，傳遞激動人心的情感和感同身受的共鳴，敬請期待黃寅燁和李惠利帶來的初戀重逢浪漫愛情故事。」有不少網民形容該劇甚有熱爆韓劇《二十五，二十一》的既視感，同樣捕捉了青春、成長和重逢的細膩情感，因此備受矚目。

看點2：超強幕後班底加持

劉先東導演曾執導韓劇《驅魔麵館》，以出色的節奏掌握與角色推進能力備受肯定；鄭恩妃編劇則擅長在奇幻愛情框架中注入細膩情感，當擅長營造明快節奏與華麗場面的劉導碰上擅長刻畫細膩情感的鄭作家，無疑是一場令人期待的創作碰撞！

看點3：李惠利 × 黃寅燁的化學反應

李惠利在劇中飾演的朱伊在，從懷抱夢想的少女成長為走遍全國的外景記者，她靠著卓越的體力、幽默的口才和語言天賦成為明星記者，看似成功的背後內心卻藏有不為人知的空虛與茫然；直到與禹秀彬重逢，才重新點燃埋藏多年的夢想之火！黃寅燁則演繹禹秀彬從被父母規劃人生的高中少年，到衝破束縛、最終成為天才導演的完整蛻變。劇組透露兩位演員在圍讀現場展現出的默契讓工作人員驚艷，尤其是幾場關鍵重逢戲的情感詮釋讓在場眾人動容！有劇迷表示：「李惠利與黃寅燁的全新組合本身就是一大賣點」、「這對組合太令人期待了」、「兩個人外型真的很搭」、「光是重逢題材就讓人想哭」，讓人期待兩人的化學反應。

三部作品風格各異：《愛情有煙火》走寫實療癒路線，把都市男女的狼狽與心動拍進合租日常；《共感細胞》以奇幻設定包裹情感學習，給盛夏帶來清涼的心動；《給你夢想》則以橫跨15年的初戀重逢，喚醒每個曾經為夢想熱血沸騰的觀眾心中那份最純粹的勇氣。無論你偏好哪種口味，這個夏天絕對不愁沒有好劇可追，記緊下載Viu App，準時到Viu緊貼追劇了！