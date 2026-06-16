Viu新劇《THE SEASON》Marf首挑戰全英語對白：唔係容易

Viu全新劇《THE SEASON》昨日（15/6）於圓方戲院舉行隆重首映禮。劇中演員邱彥筒（Marf@COLLAR）與香胤宅（Lyman）盛裝現身，與現場媒體及影迷分享拍攝點滴與趣事。

這部備受期待的劇集終於迎來首映，Marf與Lyman均表示心情既興奮又期待。Lyman直言：「拍完到依家，應該都等咗好耐、期待咗好耐啦！」Marf亦隨即附和道：「係啊，真係好期待去睇其他角色嘅進展，我哋都係。」

Marf 首挑戰全英語對白。（陳順禎攝）

談到拍攝期間最令人難忘的場景，Marf透露劇中雖然有跳舞的鏡頭，但為了保持神秘感，她不願過多劇透。她笑著表示：「可能大家會以為係跳舞嗰個Scene鏡頭啦，但係我見到已經劇透晒啦，咁所以我就唔講嗰個，我會講我哋走……另一個跑嚟跑去嘅鏡頭，有一個場景係我哋全部人都逃離某樣嘢，我就覺得嗰個係……我覺得幾有趣嘅，同埋真係有種緊急嘅感覺。所以嗰個我覺得同咁多位演員，大家喺行過嘅途中嗰種交流係幾有趣嘅。」

Lyman，則對在馬場取景的一幕印象最深刻，他表示：「我覺得嗰個鏡頭，我哋從來未試過喺馬面前影。因為啲馬好怕醜㗎，你一出大聲啲啊，定係你做一個動作都會嚇走佢哋。所以我哋要好小心，同埋我哋嗰啲時間唔長嘅，所以要真係要好清晰知道要點樣演。」

Marf 首挑戰全英語對白。（陳順禎攝）

由於這次是全英語對白演出，對兩位香港演員來說，無疑是一大挑戰。Marf坦言，雖然自己的對白不算太多，但仍要重新適應英語的演繹方式：「其實都唔係容易㗎，其實都係一個新嘅挑戰嚟。因為你會發現……雖然我其實需要講嘅嘢唔係好多嘅，但係你會發現英文嗰個演繹方式要重新再搵過。好似搵緊另一個面向嘅演員嘅生命咁樣，因為你講嘢嗰啲語調全部都同廣東話有唔同。」

Lyman亦表示，自己的角色與私底下的性格截然不同，因此在聲音、語調以及肢體語言上都下了不少功夫去調整。他更形容這次的演員陣容可謂是「星光熠熠」：「我都有做多少少準備嘅，即係我……即係我個語調同我個聲音啊，英文嗰啲抑揚頓挫同頻率我都會改下。同埋改埋我可能個身體語言啊，我都會改下。同埋我哋個卡士，其實幾星光熠熠嘅。即係好有把炮、好有經驗嘅，所以嚟跟佢哋學習呢，我獲益良多。」